СМИ узнали о тайном соглашении Украины и США

Согласно данным издания The New York Times, уже вскоре США предоставят Украине модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Кроме того, продолжаются переговоры Киева с союзниками казательно возможной передачи еще одной установки из Германии или Греции.

Еще больше Patriot для Украины

Инсайдеры журналистов не раскрывают, поддержал ли это решение непосредственно президент США Дональд Трамп.

Вполне возможно, что это соглашение было заключено еще при каденции Джо Байдена.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт:

Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились, — заявил тот. Поделиться

Пентагон недавно официально подтвердил, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее утвержденных" пакетов.

Что важно понимать, речь идет о вооружении из имеющихся запасов и новых закупках.

Новая партия вооружения поступает в Украину в период, когда Россия усилила ракетные обстрелы, в том числе нападение на Киев 24 апреля, которое стало самым кровавым за последний год. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, еще в 2024 году Киев просил о предоставлении семи систем Patriot.