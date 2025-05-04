СМИ узнали о тайном соглашении Украины и США
Категория
Мир
Дата публикации

СМИ узнали о тайном соглашении Украины и США

Еще больше Patriot для Украины
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Источник:  The New York Times

Согласно данным издания The New York Times, уже вскоре США предоставят Украине модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Кроме того, продолжаются переговоры Киева с союзниками казательно возможной передачи еще одной установки из Германии или Греции.

Главные тезисы

  • Пентагон официально подтвердил поставку оборудования Украине в период обострения боевых действий с Россией.
  • Штаты имеют право одобрять или запрещать какие-либо поставки Patriot в Украину.

Еще больше Patriot для Украины

Инсайдеры журналистов не раскрывают, поддержал ли это решение непосредственно президент США Дональд Трамп.

Вполне возможно, что это соглашение было заключено еще при каденции Джо Байдена.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт:

Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились, — заявил тот.

Пентагон недавно официально подтвердил, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее утвержденных" пакетов.

Что важно понимать, речь идет о вооружении из имеющихся запасов и новых закупках.

Новая партия вооружения поступает в Украину в период, когда Россия усилила ракетные обстрелы, в том числе нападение на Киев 24 апреля, которое стало самым кровавым за последний год.

Как уже упоминалось ранее, еще в 2024 году Киев просил о предоставлении семи систем Patriot.

Согласно последним данным, сейчас у Украины восемь, но только шесть находятся в рабочем состоянии. Еще две модернизируются.

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