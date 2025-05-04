СМИ узнали о тайном соглашении Украины и США

Согласно данным издания The New York Times, уже вскоре США предоставят Украине модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Кроме того, продолжаются переговоры Киева с союзниками казательно возможной передачи еще одной установки из Германии или Греции.
Главные тезисы
- Пентагон официально подтвердил поставку оборудования Украине в период обострения боевых действий с Россией.
- Штаты имеют право одобрять или запрещать какие-либо поставки Patriot в Украину.
Еще больше Patriot для Украины
Инсайдеры журналистов не раскрывают, поддержал ли это решение непосредственно президент США Дональд Трамп.
Вполне возможно, что это соглашение было заключено еще при каденции Джо Байдена.
С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт:
Пентагон недавно официально подтвердил, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее утвержденных" пакетов.
Что важно понимать, речь идет о вооружении из имеющихся запасов и новых закупках.
Как уже упоминалось ранее, еще в 2024 году Киев просил о предоставлении семи систем Patriot.
Согласно последним данным, сейчас у Украины восемь, но только шесть находятся в рабочем состоянии. Еще две модернизируются.
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