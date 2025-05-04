ЗМІ дізналися про таємну угоду України та США

Згідно з даними видання The New York Times, уже незабаром США нададуть Україні модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Окрім того, тривають перемовини Києва із союзниками щодо можливої передачі ще однієї установки з Німеччини або Греції.

Ще більше Patriot для України

Інсайдери журналістів не розкривають, чи підтримав це рішення безпосередньо президент США Дональд Трамп.

Цілком можливо, що ця угода була укладена ще за часів каденції Джо Байдена.

З заявою з цього приводу виступив речник Ради нацбезпеки США Джеймс Хьюїтт:

Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися, — заявив той. Поширити

Пентагон нещодавно офіційно підтвердив, що "продовжує постачати Україні обладнання з раніше затверджених" пакеті.

Що важливо розуміти, йдеться про озброєння з наявних запасів і нові закупівлі.

Нова партія озброєння надходить в Україну в період, коли Росія посилила ракетні обстріли, зокрема напад на Київ 24 квітня, який став найкривавішим за останній рік. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ще у 2024 році Київ просив про надання семи систем Patriot.