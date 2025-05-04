ЗМІ дізналися про таємну угоду України та США

Згідно з даними видання The New York Times, уже незабаром США нададуть Україні модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Окрім того, тривають перемовини Києва із союзниками щодо можливої передачі ще однієї установки з Німеччини або Греції.
Головні тези:
- Пентагон офіційно підтвердив постачання обладнання Україні в період загострення бойових дій з Росією.
- Штати мають право схвалювати або забороняти будь-які поставки Patriot в Україну.
Ще більше Patriot для України
Інсайдери журналістів не розкривають, чи підтримав це рішення безпосередньо президент США Дональд Трамп.
Цілком можливо, що ця угода була укладена ще за часів каденції Джо Байдена.
З заявою з цього приводу виступив речник Ради нацбезпеки США Джеймс Хьюїтт:
Пентагон нещодавно офіційно підтвердив, що "продовжує постачати Україні обладнання з раніше затверджених" пакеті.
Що важливо розуміти, йдеться про озброєння з наявних запасів і нові закупівлі.
Як уже згадувалося раніше, ще у 2024 році Київ просив про надання семи систем Patriot.
Згідно з останніми даними, наразі в України є вісім, але лише шість перебувають у робочому стані. Ще дві модернізуються.
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