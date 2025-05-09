Трамп выдвинул Путину четкое требование после переговоров с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются. На этом фоне он потребовал от российского диктатора Владимира Путина немедленного 30-дневного прекращения огня.
Главные тезисы
- Зеленский уже согласился на предложение Трампа о прекращении огня.
- США и их союзники введут дополнительные санкции, если прекращение огня не будет соблюдено Россией.
Трамп публично обратился к Путину
Дональд Трамп питает надежду, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено.
По его словам, и Украина, и Россия будут нести ответственность за соблюдение “святости этих прямых переговоров”.
На этом фоне американский лидер вновь напомнил, что тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось.
Трамп подчеркнул, что сделает все возможное для установления справедливого мира между Россией и Украиной — и это будет крепкий мир.
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