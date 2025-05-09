Трамп выдвинул Путину четкое требование после переговоров с Зеленским
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Трамп выдвинул Путину четкое требование после переговоров с Зеленским

Donald Trump
Трамп публично обратился к Путину
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Американский лидер Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются. На этом фоне он потребовал от российского диктатора Владимира Путина немедленного 30-дневного прекращения огня.

Главные тезисы

  • Зеленский уже согласился на предложение Трампа о прекращении огня.
  • США и их союзники введут дополнительные санкции, если прекращение огня не будет соблюдено Россией.

Трамп публично обратился к Путину

США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня, — заявил глава Белого дома, обращаясь к диктатору Путину, поскольку украинский лидер Зеленский уже давно согласился на это предложение.

Дональд Трамп питает надежду, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено.

По его словам, и Украина, и Россия будут нести ответственность за соблюдение “святости этих прямых переговоров”.

Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне американский лидер вновь напомнил, что тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось.

Трамп подчеркнул, что сделает все возможное для установления справедливого мира между Россией и Украиной — и это будет крепкий мир.

Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги, — добавил президент США.

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