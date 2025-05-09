Путін і Сі Цзіньпін підписали нову угоду — що важливо знати
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін і Сі Цзіньпін підписали нову угоду — що важливо знати

Що відомо про угоду Путіна та Сі
Джерело:  Reuters

Російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. 

Головні тези:

  • Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії.
  • Глава Китаю цинічно підтвердив спільну позицію з Путіним щодо війни РФ проти України.

Що відомо про угоду Путіна та Сі

Підписання відбулося 8 травня у Кремлі після завершення офіційних переговорів між сторонами.

До слова, ще 7 травня стало відомо, що очільник КНР прибув до Москви з офіційним візитом, щоб відвідати парад на 9 травня.

Таким чином Сі Цзіньпін проігнорував заклик України не підтримувати “шабаш” на російській Красній площі та не здійснювати наругу над пам'яттю героїв Другої світової війни та жертвами російської агресії в Україні.

За словами самого Путіна, Росія та Китай продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.

Росія та Китай спільно, послідовно виступають за збереження історичної правди про Велику Перемогу як спільну цінність для людства, разом протистоять спробам фальсифікації історії та реабілітації нацизму та мілітаризму. Наше спільне героїчне минуле, бойове братство — надійний фундамент розвитку та зміцнення російсько-китайських відносин. І ці відносини досягли найвищого рівня історії, — цинічно збрехав диктатор Путін.

Що також важливо розуміти, у параді на Красній площі у Москві братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай оголосив про захоплення нової території
Відносини між КНР та Філіппінами загострюються
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Китай атакує Тайвань — прогноз адмірала Папаро
Що буде з Тайванем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув Путіну чітку вимогу після переговорів із Зеленським
Donald Trump
Трамп публічно звернувся до Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?