Путін і Сі Цзіньпін підписали нову угоду — що важливо знати

Російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії.
- Глава Китаю цинічно підтвердив спільну позицію з Путіним щодо війни РФ проти України.
Що відомо про угоду Путіна та Сі
Підписання відбулося 8 травня у Кремлі після завершення офіційних переговорів між сторонами.
До слова, ще 7 травня стало відомо, що очільник КНР прибув до Москви з офіційним візитом, щоб відвідати парад на 9 травня.
Таким чином Сі Цзіньпін проігнорував заклик України не підтримувати “шабаш” на російській Красній площі та не здійснювати наругу над пам'яттю героїв Другої світової війни та жертвами російської агресії в Україні.
За словами самого Путіна, Росія та Китай продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.
Що також важливо розуміти, у параді на Красній площі у Москві братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.
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