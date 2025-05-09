Російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Що відомо про угоду Путіна та Сі

Підписання відбулося 8 травня у Кремлі після завершення офіційних переговорів між сторонами.

До слова, ще 7 травня стало відомо, що очільник КНР прибув до Москви з офіційним візитом, щоб відвідати парад на 9 травня.

Таким чином Сі Цзіньпін проігнорував заклик України не підтримувати “шабаш” на російській Красній площі та не здійснювати наругу над пам'яттю героїв Другої світової війни та жертвами російської агресії в Україні.

За словами самого Путіна, Росія та Китай продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.

Росія та Китай спільно, послідовно виступають за збереження історичної правди про Велику Перемогу як спільну цінність для людства, разом протистоять спробам фальсифікації історії та реабілітації нацизму та мілітаризму. Наше спільне героїчне минуле, бойове братство — надійний фундамент розвитку та зміцнення російсько-китайських відносин. І ці відносини досягли найвищого рівня історії, — цинічно збрехав диктатор Путін. Поширити

Що також важливо розуміти, у параді на Красній площі у Москві братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю.