Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Что известно о соглашении Путина и Си

Подписание состоялось 8 мая в Кремле после завершения официальных переговоров между сторонами.

Кстати, еще 7 мая стало известно, что глава КНР прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы посетить парад 9 мая.

Таким образом, Си Цзиньпин проигнорировал призыв Украины не поддерживать "шабаш" на российской Красной площади и не совершать надругательства над памятью героев Второй мировой войны и жертвами российской агрессии в Украине.

По словам Путина, Россия и Китай продолжат увеличивать долю своих национальных валют, которые используются во взаимных расчетах.

Россия и Китай совместно, последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для человечества, вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма. Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли самого высокого уровня истории, — цинично солгал диктатор Путин. Поделиться

Что также важно понимать, в параде на Красной площади в Москве примет участие расчет военнослужащих Китая.