Путин и Си Цзиньпин подписали новое соглашение — что важно знать
Категория
Политика
Дата публикации

Путин и Си Цзиньпин подписали новое соглашение — что важно знать

Что известно о соглашении Путина и Си
Читати українською
Источник:  Reuters

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России.
  • Глава Китая цинично подтвердил совместную позицию с Путиным по поводу войны РФ против Украины.

Что известно о соглашении Путина и Си

Подписание состоялось 8 мая в Кремле после завершения официальных переговоров между сторонами.

Кстати, еще 7 мая стало известно, что глава КНР прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы посетить парад 9 мая.

Таким образом, Си Цзиньпин проигнорировал призыв Украины не поддерживать "шабаш" на российской Красной площади и не совершать надругательства над памятью героев Второй мировой войны и жертвами российской агрессии в Украине.

По словам Путина, Россия и Китай продолжат увеличивать долю своих национальных валют, которые используются во взаимных расчетах.

Россия и Китай совместно, последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для человечества, вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма. Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли самого высокого уровня истории, — цинично солгал диктатор Путин.

Что также важно понимать, в параде на Красной площади в Москве примет участие расчет военнослужащих Китая.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай заявил о захвате новой территории
Отношения между КНР и Филиппинами обостряются
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Китай атакует Тайвань — прогноз адмирала Папаро
Что будет с Тайванем
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул Путину четкое требование после переговоров с Зеленским
Donald Trump
Трамп публично обратился к Путину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?