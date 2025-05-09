Путин и Си Цзиньпин подписали новое соглашение — что важно знать

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Главные тезисы
- Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России.
- Глава Китая цинично подтвердил совместную позицию с Путиным по поводу войны РФ против Украины.
Что известно о соглашении Путина и Си
Подписание состоялось 8 мая в Кремле после завершения официальных переговоров между сторонами.
Кстати, еще 7 мая стало известно, что глава КНР прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы посетить парад 9 мая.
Таким образом, Си Цзиньпин проигнорировал призыв Украины не поддерживать "шабаш" на российской Красной площади и не совершать надругательства над памятью героев Второй мировой войны и жертвами российской агрессии в Украине.
По словам Путина, Россия и Китай продолжат увеличивать долю своих национальных валют, которые используются во взаимных расчетах.
Что также важно понимать, в параде на Красной площади в Москве примет участие расчет военнослужащих Китая.
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