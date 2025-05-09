Британія завдасть найпотужнішого санкційного удару по тіньовому флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія завдасть найпотужнішого санкційного удару по тіньовому флоту РФ

Британія підготувала максимально жорсткі санкції проти РФ
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Джерело:  online.ua

Уже 9 травня Велика Британія офіційно оголосить про “найбільший в історії” пакет санкцій проти тіньового флоту країни-агресорки Росії. Це рішення ухвалене в межах стримування російської агресії.

Головні тези:

  • Нові санкції охоплять понад 100 нафтових танкерів, відповідальних за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів.
  • Лідер Великої Британії підкреслив, що загроза національній безпеці з боку РФ повинна сприйматися серйозно.

Британія підготувала максимально жорсткі санкції проти РФ

Як повідомляє офіційний Лондон, новий пакет санкцій охопить щонайменше 100 нафтових танкерів, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

З заявою з цього приводу уже виступив британський лідер Кір Стармер.

На його переконання, загрозу національній безпеці Британії з боку Росії не можна недооцінювати.

Тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб знищити її тіньовий флот, позбавити її військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми залежимо у повсякденному житті.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр Великої Британії

Фото: скриншот

До слова, американський лідер Дональд Трамп також публічно пригрозив ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не захоче зупиняти війну проти України.

Про це він заявив після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським.

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