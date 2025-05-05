Трамп планує запровадити 100% мита на іноземні фільми
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп планує запровадити 100% мита на іноземні фільми

Donald Trump
Трамп

Трамп оголосив про запровадження мит на всі іноземні фільми. Він заявив, що Голлівуд занепадає, а інші країни загрожують нацбезпеці США.

Головні тези:

  • Дональд Трамп анонсував намір ввести 100% тарифи на всі іноземні фільми імпортовані до Сполучених Штатів, вважаючи це загрозою національній безпеці.
  • Висловлення Трампа щодо спаду Голлівуду та загрози конкуренції іноземних кіностудій підкреслює важливість митних обмежень в цій галузі.

Трамп вводить жорсткі мита на іноземні фільми

Про це він заявив на платформі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 100% тарифів на всі фільми, вироблені за межами країни та імпортовані до Сполучених Штатів.

Він назвав ситуацію з Голлівудом загрозою національній безпеці.

Кіноіндустрія Америки дуже швидко вмирає. Інші країни пропонують усілякі стимули, щоб відвернути наших кінематографістів і студії подалі від Сполучених Штатів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, Голлівуд та інші кінематографічні регіони США "спустошені", а конкуренція з боку іноземних держав є частиною "узгоджених зусиль", що шкодять Америці не лише економічно, а й у сфері ідеології та безпеки.

Пост Трампа

Президент США наголосив, що уповноважив Міністерство торгівлі та Торгового представника США "негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які та всі фільми, які надходять до нашої країни і вироблені в інших країнах".

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