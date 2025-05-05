Трамп объявил о введении пошлин на все иностранные фильмы. Он заявил, что Голливуд приходит в упадок, а другие страны угрожают нацбезопасности США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы, считая это угрозой национальной безопасности США.
- Трамп высказал обеспокоенность относительно спада Голливуда и угрозы, которую представляют конкуренция иностранных киностудий.
- Решение президента США вызвало широкий резонанс, подчеркивая важность таможенных ограничений в киноиндустрии.
Трамп вводит жесткие пошлины на иностранные фильмы
Об этом он заявил на платформе Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% тарифов на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты.
Он назвал ситуацию с Голливудом угрозой национальной безопасности.
По его словам, Голливуд и другие кинематографические регионы США "опустошены", а конкуренция со стороны иностранных государств является частью "согласованных усилий", которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности.
Президент США подчеркнул, что уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах".
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