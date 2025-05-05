Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы

Donald Trump
Трамп
Читати українською

Трамп объявил о введении пошлин на все иностранные фильмы. Он заявил, что Голливуд приходит в упадок, а другие страны угрожают нацбезопасности США.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы, считая это угрозой национальной безопасности США.
  • Трамп высказал обеспокоенность относительно спада Голливуда и угрозы, которую представляют конкуренция иностранных киностудий.
  • Решение президента США вызвало широкий резонанс, подчеркивая важность таможенных ограничений в киноиндустрии.

Трамп вводит жесткие пошлины на иностранные фильмы

Об этом он заявил на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% тарифов на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты.

Он назвал ситуацию с Голливудом угрозой национальной безопасности.

Киноиндустрия Америки очень быстро умирает. Другие страны предлагают всяческие стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии подальше от Соединенных Штатов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, Голливуд и другие кинематографические регионы США "опустошены", а конкуренция со стороны иностранных государств является частью "согласованных усилий", которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности.

Пост Трампа

Президент США подчеркнул, что уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Маск рассорились из-за новых пошлин
Маск разочаровался в тарифной политике Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС введет контрмеры в ответ на пошлины США — что известно
ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Пошлины Трампа. Всемирная организация торговли озвучила тревожный прогноз для экономики
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?