Трамп планирует ввести 100% пошлины на иностранные фильмы

Трамп объявил о введении пошлин на все иностранные фильмы. Он заявил, что Голливуд приходит в упадок, а другие страны угрожают нацбезопасности США.

Трамп вводит жесткие пошлины на иностранные фильмы

Об этом он заявил на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% тарифов на все фильмы, произведенные за пределами страны и импортируемые в Соединенные Штаты.

Он назвал ситуацию с Голливудом угрозой национальной безопасности.

Киноиндустрия Америки очень быстро умирает. Другие страны предлагают всяческие стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии подальше от Соединенных Штатов. Дональд Трамп Президент США

По его словам, Голливуд и другие кинематографические регионы США "опустошены", а конкуренция со стороны иностранных государств является частью "согласованных усилий", которые вредят Америке не только экономически, но и в сфере идеологии и безопасности.

Пост Трампа

Президент США подчеркнул, что уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах".