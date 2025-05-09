Британия нанесет мощнейший санкционный удар по теневому флоту РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия нанесет мощнейший санкционный удар по теневому флоту РФ

Великобритания подготовила максимально жесткие санкции против РФ
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Источник:  online.ua

Уже 9 мая Великобритания официально объявит о "самом большом в истории" пакете санкций против теневого флота страны-агрессорки России. Это решение было принято в рамках сдерживания российской агрессии.

Главные тезисы

  • Новые санкции охватят более 100 нефтяных танкеров, ответственных за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов.
  • Лидер Великобритании подчеркнул, что угроза национальной безопасности со стороны РФ должна восприниматься серьезно.

Великобритания подготовила максимально жесткие санкции против РФ

Как сообщает официальный Лондон, новый пакет санкций охватит не менее 100 нефтяных танкеров, ответственных за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.

С заявлением по этому поводу уже выступил британский лидер Кир Стармер.

По его убеждению, угрозу национальной безопасности Великобритании со стороны России нельзя недооценивать.

Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы уничтожить ее теневой флот, избавить ее от военной машины нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в повседневной жизни.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер Великобритании

Фото: скриншот

К слову, американский лидер Дональд Трамп также публично пригрозил ввести жесткие санкции против России, если она не захочет останавливать войну против Украины.

Об этом он заявил после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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