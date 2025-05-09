Британия нанесет мощнейший санкционный удар по теневому флоту РФ

Уже 9 мая Великобритания официально объявит о "самом большом в истории" пакете санкций против теневого флота страны-агрессорки России. Это решение было принято в рамках сдерживания российской агрессии.
Главные тезисы
- Новые санкции охватят более 100 нефтяных танкеров, ответственных за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов.
- Лидер Великобритании подчеркнул, что угроза национальной безопасности со стороны РФ должна восприниматься серьезно.
Великобритания подготовила максимально жесткие санкции против РФ
Как сообщает официальный Лондон, новый пакет санкций охватит не менее 100 нефтяных танкеров, ответственных за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.
С заявлением по этому поводу уже выступил британский лидер Кир Стармер.
По его убеждению, угрозу национальной безопасности Великобритании со стороны России нельзя недооценивать.
К слову, американский лидер Дональд Трамп также публично пригрозил ввести жесткие санкции против России, если она не захочет останавливать войну против Украины.
Об этом он заявил после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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