Си Цзиньпин цинично поддержал позицию Путина в войне против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин публично объявил о поддержке страны-агрессорки РФ, назвал российского диктатора Владимира Путина союзником в построении нового мирового порядка, а также бесстыдно отметил общую с Кремлем позицию в войне против Украины.
Главные тезисы
- Поддержка Китаем ключевых месседжей российской пропаганды существенно обостряет ситуацию на международной арене.
- Пекин продолжает упорно игнорировать призывы Украины не поддерживать страну-агрессорку РФ.
Си Цзиньпин официально перешел на сторону России
С новым циничным заявлением глава КНР выступил во время визита в Москву 8 мая.
Си начал утверждать, что война РФ против Украины может быть урегулирована "лишь путем устранения ее первопричин".
Что важно понимать, эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи российской пропаганды, по которым Путин пытается оправдать начало полномасштабной войны.
В первую очередь речь идет о таких лживых выдумках как "угроза расширения НАТО", "дискриминация русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.
Более того, глава Китая добавил, что Пекин и Москва должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотне испытаний".
На этом фоне Си и Путин договорились усилить координацию во всех областях, в том числе в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание" Китая и России.
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