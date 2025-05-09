Си Цзиньпин цинично поддержал позицию Путина в войне против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин публично объявил о поддержке страны-агрессорки РФ, назвал российского диктатора Владимира Путина союзником в построении нового мирового порядка, а также бесстыдно отметил общую с Кремлем позицию в войне против Украины.

Си Цзиньпин официально перешел на сторону России

С новым циничным заявлением глава КНР выступил во время визита в Москву 8 мая.

Си начал утверждать, что война РФ против Украины может быть урегулирована "лишь путем устранения ее первопричин".

Что важно понимать, эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи российской пропаганды, по которым Путин пытается оправдать начало полномасштабной войны.

В первую очередь речь идет о таких лживых выдумках как "угроза расширения НАТО", "дискриминация русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.

Участие Си, а также совместное заявление, согласовывающее позицию Китая с российским видением войны — оказывает Путину важную поддержку на фоне давления со стороны США с требованием прекратить войну, — отмечают журналисты. Поделиться

Более того, глава Китая добавил, что Пекин и Москва должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотне испытаний".