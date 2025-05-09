Главы МИД семи стран Европы обнародовали в американском издании The New York Times общую статью "Уроки Второй мировой войны, чтобы предотвратить Третью мировую". Это была идея шефа украинской дипломатии Андрея Сибиги, которую поддержали коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Чехии.

Что нужно сделать, чтобы не допустить Третью мировую

Главы МИД семи стран Европы обращают внимание мира на то, что Россия не имеет никакого права монополизировать победу над нацизмом, которой добивались многие нации и народы.

Даже Красная Армия была многонациональной, в ее рядах воевало не менее шести миллионов украинцев.

Европейские дипломаты также отмечают, что парад 9 мая, который ежегодно проходит в Москве, является еще одним элементом прославления этого культа.

5 главных уроков Второй мировой войны:

1. Умиротворение агрессора приводит к большей агрессии, а не к миру.

Дипломаты напоминают, что раздел Чехословакии в 1938 году подтолкнул нацистскую Германию к глобальной войне.

Изучив этот урок, Украина никогда не примет легитимизацию оккупации и анексии Россией какой-либо части территории Украины, — сказано в статье. Поделиться

2.Сферы влияния никогда не приносят миру и стабильности

Ни для кого не секрет, что Вторая мировая война вспыхнула, когда нацистская Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 г., через неделю после подписания пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему между СССР и Третьим Рейхом, которые согласились на раздел Польши, стран Балтии и остальной Европы.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что ни одна третья страна не имеет права вето на выбор союзов и альянсов Украиной или какой-либо другой страной, — отмечают европейские дипломаты. Поделиться

3. Отсутствие наказания рождает будущие преступления

Как отмечают главы МИД, в отличие от советских преступлений нацистские преступления были широко разоблачены, осуждены, расследованы и преследуются в суде.

Советские преступления должны быть должным образом осуждены, в том числе те, которые были совершены во время советской оккупации Европы после Второй мировой войны. Поделиться

4. Исторические манипуляции обязаны быть исправлены

Европейские дипломаты обращают внимание на то, что только правдивая оценка и глубокое понимание истории формируют основу демократической устойчивости общества.

5.Свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания

На этом фоне главы МИД вспомнили слова украинского лидера Владимира Зеленского: