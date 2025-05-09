Премьер Нидерландов предупредил об опасных планах Путина

По мнению премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, существует высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин уже через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы.
Главные тезисы
- Растущая активность России недалеко от финской границы побуждает к серьезным мерам и подготовке к худшему сценарию.
- Последствия новой агрессии России в Европе могут оказаться очень серьезными.
Агрессия России в Европе может разрастись еще больше
Важное предупреждение Дик Схооф озвучил в преддверии встречи лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая состоится 9 мая в Осло.
Таким образом он отреагировал на данные медиа о растущей активности России недалеко от финской границы.
В первую очередь, речь идет о том, что там начали строить новые железнодорожные линии.
По словам политика, он не намерен запугивать людей.
Однако Дик Схооф считает, что нужно готовиться к разным сценариям развития событий, в том числе и к самому худшему из возможных.
На этом фоне он призвал Нидерланды с другими европейскими союзниками всерьез работать над тем, чтобы остановить Путина.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-