Премьер Нидерландов предупредил об опасных планах Путина

По мнению премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, существует высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин уже через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы.

Агрессия России в Европе может разрастись еще больше

Важное предупреждение Дик Схооф озвучил в преддверии встречи лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая состоится 9 мая в Осло.

Таким образом он отреагировал на данные медиа о растущей активности России недалеко от финской границы.

В первую очередь, речь идет о том, что там начали строить новые железнодорожные линии.

Через несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте, — озвучил свой прогноз премьер-министр Нидерландов. Поделиться

По словам политика, он не намерен запугивать людей.

Однако Дик Схооф считает, что нужно готовиться к разным сценариям развития событий, в том числе и к самому худшему из возможных.