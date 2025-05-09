Прем’єр Нідерландів попередив про небезпечні плани Путіна

На переконання прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, існує висока ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін уже за кілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи.
Головні тези:
- Зростаюча активність Росії неподалік фінського кордону спонукає до серйозних заходів та підготовки до найгіршого сценарію.
- Наслідки нової агресії Росії у Європі можуть бути вкрай серйозними.
Агресія Росії у Європі може розростися ще більше
Важливе попередження Дік Схооф озвучив напередодні зустрічі лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", яка відбудеться 9 травня в Осло.
Таким чином він відреагував на дані медіа про зростаючу активність Росії неподалік фінського кордону.
Насамперед йдеться про те, що там почали будувати нові залізничні лінії.
За словами політика, він не має наміру залякувати людей.
Однак Дік Схооф вважає, що потрібно готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до найгіршого з можливих.
На цьому тлі він закликав Нідерланди з іншими європейськими союзниками серйозно працювати над тим, щоб зупинити Путіна.
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