Прем’єр Нідерландів попередив про небезпечні плани Путіна

На переконання прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, існує висока ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін уже за кілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи.

Агресія Росії у Європі може розростися ще більше

Важливе попередження Дік Схооф озвучив напередодні зустрічі лідерів ініціативи "Об’єднаний експедиційний корпус", яка відбудеться 9 травня в Осло.

Таким чином він відреагував на дані медіа про зростаючу активність Росії неподалік фінського кордону.

Насамперед йдеться про те, що там почали будувати нові залізничні лінії.

За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті, — озвучив свій прогноз прем’єр-міністр Нідерландів. Поширити

За словами політика, він не має наміру залякувати людей.

Однак Дік Схооф вважає, що потрібно готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до найгіршого з можливих.