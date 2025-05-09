"Мы не будем колебаться". Мерц публично пригрозил Путину

Новый лидер Германии Фридрих Мерц пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми мощными санкциями, если он не согласится на длительное прекращение огня в Украине и окончание войны.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц требует от Путина продолжительного перемирия в Украине и окончания войны.
- Немецкий лидер поддержал новый план Трампа по Украине и РФ.
Мерц не собирается ждать долго
С заявлением на этот счет новый канцлер ФРГ выступил во время своего первого визита в Брюссель.
На этом фоне Фридрих Мерц призвал страну-агрессору РФ и ее нелегитимного правителя "наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров".
Что важно понимать, 8 мая германский лидер провел первые официальные телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
По словам канцлера ФРГ, он поддерживает план главы Белого дома по 30-дневному перемирию в войне РФ против Украины.
Кроме того, несколько дней назад он анонсировал свой официальный визит в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-