"Мы не будем колебаться". Мерц публично пригрозил Путину

Новый лидер Германии Фридрих Мерц пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми мощными санкциями, если он не согласится на длительное прекращение огня в Украине и окончание войны.

Мерц не собирается ждать долго

С заявлением на этот счет новый канцлер ФРГ выступил во время своего первого визита в Брюссель.

На этом фоне Фридрих Мерц призвал страну-агрессору РФ и ее нелегитимного правителя "наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров".

Если этого не произойдет, мы не будем сомневаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции, — заявил Фридрих Мерц. Поделиться

Что важно понимать, 8 мая германский лидер провел первые официальные телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

По словам канцлера ФРГ, он поддерживает план главы Белого дома по 30-дневному перемирию в войне РФ против Украины.

Россия должна наконец-то согласиться на длительное перемирие, которое позволит заключить настоящий мирный договор, — подчеркнул Мерц. Поделиться

Кроме того, несколько дней назад он анонсировал свой официальный визит в Украину.