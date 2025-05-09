"Ми не вагатимемося". Мерц публічно пригрозив Путіну

Новий німецький лідер Фрідріх Мерц пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими потужними санкціями, якщо він не згодиться на тривале перемир'я в Україні та завершення загарбницької війни.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц вимагає від Путіна тривалого перемир'я в Україні та закінчення війни.
- Німецький лідер підтримав новий план Трампа щодо України та РФ.
Мерц не збирається чекати довго
З заявою з цього приводу новий канцлер ФРН виступив під час свого першого візиту до Брюсселя.
На цьому тлі Фрідріх Мерц закликав країну-агресорку РФ та її нелегітимного правителя "нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів".
Що важливо розуміти, 8 травня німецький лідер провів перші офіційні телефонні переговори з американським президентом Дональдом Трампом.
За словами канцлера ФРН, він підтримує план очільника Білого дому щодо 30-денного перемир'я у війні РФ проти України.
Окрім того, кілька днів тому він анонсував свій офіційний візити до України.
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