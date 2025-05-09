"Ми не вагатимемося". Мерц публічно пригрозив Путіну

Новий німецький лідер Фрідріх Мерц пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими потужними санкціями, якщо він не згодиться на тривале перемир'я в Україні та завершення загарбницької війни.

Мерц не збирається чекати довго

З заявою з цього приводу новий канцлер ФРН виступив під час свого першого візиту до Брюсселя.

На цьому тлі Фрідріх Мерц закликав країну-агресорку РФ та її нелегітимного правителя "нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів".

Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції. Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини

Що важливо розуміти, 8 травня німецький лідер провів перші офіційні телефонні переговори з американським президентом Дональдом Трампом.

За словами канцлера ФРН, він підтримує план очільника Білого дому щодо 30-денного перемир'я у війні РФ проти України.

Росія повинна нарешті погодитися на тривале перемир'я, яке дасть можливість укласти справжній мирний договір, — наголосив Мерц. Поширити

Окрім того, кілька днів тому він анонсував свій офіційний візити до України.