"Готові реагувати рішуче". Макрон публічно звернувся до Росії
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"Готові реагувати рішуче". Макрон публічно звернувся до Росії

Макрон та союзники налаштовані рішуче
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Джерело:  online.ua

9 травня французький лідер Емманюель Макрон підбив підсумки своїх телефонних переговорів з американським колегою Дональдом Трампом, які стосувалися припинення вогню у війні РФ проти України.

Головні тези:

  • До вимог Макрона приєдналися новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп.
  • Росії загрожують нові потужні санкції з боку багатьох союзників України.

Макрон та союзники налаштовані рішуче

Глава республіки наголосив, що вітає чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню.

Емманюель Макрон звернув увагу на те, що вранці 8 травня цей заклик підтримали британські та скандинавські союзники

На його переконання, усім вкрай важливо негайно працювати для припинення вогню — "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

На цьому тлі Макрон нагадав, що Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню.

Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, цього ж дня новий німецький лідер Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.

З ідентичними погрозами на адресу Кремля виступив президент США Дональд Трамп після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським.

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