"Готові реагувати рішуче". Макрон публічно звернувся до Росії

9 травня французький лідер Емманюель Макрон підбив підсумки своїх телефонних переговорів з американським колегою Дональдом Трампом, які стосувалися припинення вогню у війні РФ проти України.
Головні тези:
- До вимог Макрона приєдналися новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп.
- Росії загрожують нові потужні санкції з боку багатьох союзників України.
Макрон та союзники налаштовані рішуче
Глава республіки наголосив, що вітає чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню.
Емманюель Макрон звернув увагу на те, що вранці 8 травня цей заклик підтримали британські та скандинавські союзники
На його переконання, усім вкрай важливо негайно працювати для припинення вогню — "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".
На цьому тлі Макрон нагадав, що Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню.
Що важливо розуміти, цього ж дня новий німецький лідер Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.
З ідентичними погрозами на адресу Кремля виступив президент США Дональд Трамп після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-