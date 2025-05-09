"Готові реагувати рішуче". Макрон публічно звернувся до Росії

9 травня французький лідер Емманюель Макрон підбив підсумки своїх телефонних переговорів з американським колегою Дональдом Трампом, які стосувалися припинення вогню у війні РФ проти України.

Макрон та союзники налаштовані рішуче

Глава республіки наголосив, що вітає чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню.

Емманюель Макрон звернув увагу на те, що вранці 8 травня цей заклик підтримали британські та скандинавські союзники

На його переконання, усім вкрай важливо негайно працювати для припинення вогню — "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

На цьому тлі Макрон нагадав, що Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню.

Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США Еммануель Макрон Президент Франції

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Що важливо розуміти, цього ж дня новий німецький лідер Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.