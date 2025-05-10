Макрон озвучив найголовнішу гарантію безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що посилення української армії та підтримка ЗСУ з боку союзників є найпершою гарантією безпеки для України.
Головні тези:
- Посилення української армії та підтримка ЗСУ є важливою гарантією безпеки для України за словами президента Франції.
- Макрон акцентує на важливості рівнів гарантій та посилення української армії як першого серед них.
- На наступному рівні уваги — сили стримування, які допоможуть забезпечити безпеку.
Франція готова посилювати міць ЗСУ
Про це Макрон сказав на пресконференції в Києві після зустрічі «Коаліції охочих».
За його словами, наступний рівень — це сили стримування, які французький лідер назвав «перестрахувальними».
Він не став говорити про деталі до того, як буде отримано відповідь Росії на пропозицію щодо перемир’я.
Чи можу я вам сьогодні дати остаточну відповідь? Ні.Тому що все наше, так би мовити, бачення завтрашнього дня залежатиме від відповіді, яка буде дана на наш сьогоднішній заклик до негайного припинення вогню. Тож зараз лише перший елемент, перший етап.
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