Макрон озвучив найголовнішу гарантію безпеки для України
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Макрон озвучив найголовнішу гарантію безпеки для України

Макрон
Джерело:  Укрінформ

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що посилення української армії та підтримка ЗСУ з боку союзників є найпершою гарантією безпеки для України.

Головні тези:

  • Посилення української армії та підтримка ЗСУ є важливою гарантією безпеки для України за словами президента Франції.
  • Макрон акцентує на важливості рівнів гарантій та посилення української армії як першого серед них.
  • На наступному рівні уваги — сили стримування, які допоможуть забезпечити безпеку.

Франція готова посилювати міць ЗСУ

Про це Макрон сказав на пресконференції в Києві після зустрічі «Коаліції охочих».

Насамперед йде вибудова кількох рівнів гарантій. І перший серед них — ешелон оборони, тобто це сама українська армія. Нам необхідно посилити українську армію для того, щоб вона сама була елементом стримування. У цьому питанні було лідерство Франції та Великої Британії, але ми заохочуємо всіх. Яка саме ця модель підготовки українських військових та посилення? Це буде колективна рефлексія керівників Генштабів наших країн. Всі країни-коаліції під'єдналися до обговорень.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За його словами, наступний рівень — це сили стримування, які французький лідер назвав «перестрахувальними».

Це другий рубіж. Ми зараз продовжуємо на рівні військових обговорення, який сенс ми вкладаємо в це розгортання.

Він не став говорити про деталі до того, як буде отримано відповідь Росії на пропозицію щодо перемир’я.

Чи можу я вам сьогодні дати остаточну відповідь? Ні.Тому що все наше, так би мовити, бачення завтрашнього дня залежатиме від відповіді, яка буде дана на наш сьогоднішній заклик до негайного припинення вогню. Тож зараз лише перший елемент, перший етап.

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