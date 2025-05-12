Перемирие или новые санкции. Макрон жестко обратился к Путину

Страны Запада задали для России временные рамки, чтобы ответить на предложение о 30-дневном перемирии. Если этого не произойдет, санкции против агрессора усилят.
Главные тезисы
- Президент Франции обратился к Путину, устанавливая временные рамки для ответа на предложение о 30-дневном перемирии.
- Украина согласилась на безусловное перемирие на 30 дней, выражая готовность к переговорам, но Россия стоит перед выбором между миром и усилением санкций.
- Европа грозит ужесточением санкций в случае отказа России от перемирия, подчеркивая необходимость ответственного подхода и мира в регионе.
Макрон жестко обратился к Путину
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он напомнил, что глава украинского государства согласился на безусловное перемирие с Россией на 30 дней после предложения США. При этом сегодня, 11 мая, Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Это уже второй раз, когда президент Украины "пошел на серьезные уступки".
Напомним, ранее представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус подчеркнул, что у России есть время до конца дня, чтобы согласиться на перемирие с Украиной на 30 дней.
По его словам, если Москва откажется от такого предложения, то Европа приступит к подготовке к санкциям.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, реагируя на такое заявление, рассказал, что Россия якобы не воспринимает ультиматумы.
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