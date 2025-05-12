Перемирие или новые санкции. Макрон жестко обратился к Путину

Страны Запада задали для России временные рамки, чтобы ответить на предложение о 30-дневном перемирии. Если этого не произойдет, санкции против агрессора усилят.

Макрон жестко обратился к Путину

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня днем я буду разговаривать с (президентом Украины — ред.) Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Мы задали рамки, все ясно. Эммануэль Макрон Президент Франции

Он напомнил, что глава украинского государства согласился на безусловное перемирие с Россией на 30 дней после предложения США. При этом сегодня, 11 мая, Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Это уже второй раз, когда президент Украины "пошел на серьезные уступки".

Теперь мы все должны быть здравомыслящими. Либо Россия, г-н Путин (нелегитимный президент РФ Владимир Путин — ред.), настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести еще больше санкций. Поделиться

Напомним, ранее представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус подчеркнул, что у России есть время до конца дня, чтобы согласиться на перемирие с Украиной на 30 дней.

По его словам, если Москва откажется от такого предложения, то Европа приступит к подготовке к санкциям.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, реагируя на такое заявление, рассказал, что Россия якобы не воспринимает ультиматумы.