Макрон жестко ответил на предложение Путина касательно Украины

Французский лидер Эмманюэль Макрон резко отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу проведения прямых переговоров между Украиной и РФ в турецком Стамбуле.
Главные тезисы
- Макрон назвал предложение Путина по поводу прямых переговоров первым шагом к завершению войны.
- Однако, по его мнению, на этом этапе этого будет недостаточно.
Макрону не понравилась новая идея Путина
По словам президента Франции, инициатива российского диктатора касательно прямых переговоров является "первым шагом".
Глава республики также предположил, что это предложение указывает на то, что нелегитимный глава Кремля "ищет выход, но все еще хочет выиграть время".
Журналисты поинтересовались у Макрона, является ли это тактикой затягивания. Французский лидер подтвердил: "Да, да, это да".
Что важно понимать, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ согласится с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.
На этом фоне диктатор Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Следует также отметить, что он фактически проигнорировал призыв Украины и ее союзников к 30-дневному перемирию.
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