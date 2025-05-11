Макрон жестко ответил на предложение Путина касательно Украины

Французский лидер Эмманюэль Макрон резко отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу проведения прямых переговоров между Украиной и РФ в турецком Стамбуле.

Макрону не понравилась новая идея Путина

По словам президента Франции, инициатива российского диктатора касательно прямых переговоров является "первым шагом".

Но этого недостаточно, — подчеркнул Макрон. Поделиться

Глава республики также предположил, что это предложение указывает на то, что нелегитимный глава Кремля "ищет выход, но все еще хочет выиграть время".

Журналисты поинтересовались у Макрона, является ли это тактикой затягивания. Французский лидер подтвердил: "Да, да, это да".

Что важно понимать, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ согласится с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

На этом фоне диктатор Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.