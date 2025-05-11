Путин предлагает прямые переговоры с Украиной — где и когда

Во время ночного обращения российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Украиной без предварительных условий. По его словам, они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.

Путин хочет прямых переговоров с Украиной

По мнению российского диктатора, именно в Стамбуле Киев и Москва смогут обсудить нюансы потенциального перемирия.

Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая, в Стамбуле, где они были переведены, — заявил Владимир Путин. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что во время своего обращения Путин назвал так называемую "СВО" войной.

Кроме того, нелегитимный президент России добавил, он настроен возобновить прямые переговоры "без предварительных условий".

По словам диктатора, теперь он ждет ответа на свое предложение от киевской власти и ее "кураторов".

На этом фоне Путин снова цинично заговорил об устранении "первопричин конфликта" (войны РФ против Украины — ред.).

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