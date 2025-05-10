Виткофф передаст Путину 22 условия для установления перемирия с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

Виткофф передаст Путину 22 условия для установления перемирия с Украиной

Виткофф снова поедет к Путину
Читати українською
Источник:  NBC News

Как удалось узнать журналистам, США, Европа и Украина в течение последних дней согласовали список условий для перемирия, состоящий из 22 пунктов. Уже в скором времени посланник американского лидера Стив Виткофф должен представить их российскому диктатору Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Среди пунктов соглашения – запрет вступления Украины в НАТО и прекращение огня на 30 дней.
  • Путин известен своей приверженностью максималистским целям в войне против Украины, что усложняет переговорный процесс.

Виткофф снова поедет к Путину

Согласно данным СМИ, в "список условий" входит пункт о запрете вступления Украины в НАТО, а также то, что США не будут поддерживать членство Киева в Альянсе.

Кроме того, указано, что Киев и его союзники согласовали условие о 30-дневном прекращении огня.

Если Путин хочет выхода, вот его выход, — заявил один из инсайдеров журналистам, комментируя "перечень условий".

Европейские разведчики утверждают, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему привержен максималистским целям в войне против Украины.

Официальный Брюссель убежден, что он не заинтересован в достижении мира путем переговоров.

Сам Дональд Трамп многократно давал понять, что готов усилить санкции против России, если Путин отвергнет его предложения по завершению войны.

Более того, британский лидер Кир Стармер сообщил, что Британия и США передадут Украину еще больше военной помощи, если РФ проигнорирует все усилия международного сообщества.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и лидеры Европы позвонили Трампу — первые подробности
Андрей Сибига
Что известно о новом разговоре Зеленского с Трампом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Можно легко обмануть". Британский полковник высмеял армию РФ
Как Британия и Украина обманывают Россию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина нагло отреагировали на новое предложение о прекращении огня
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?