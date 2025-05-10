Как удалось узнать журналистам, США, Европа и Украина в течение последних дней согласовали список условий для перемирия, состоящий из 22 пунктов. Уже в скором времени посланник американского лидера Стив Виткофф должен представить их российскому диктатору Владимиру Путину.

Виткофф снова поедет к Путину

Согласно данным СМИ, в "список условий" входит пункт о запрете вступления Украины в НАТО, а также то, что США не будут поддерживать членство Киева в Альянсе.

Кроме того, указано, что Киев и его союзники согласовали условие о 30-дневном прекращении огня.

Если Путин хочет выхода, вот его выход, — заявил один из инсайдеров журналистам, комментируя "перечень условий". Поделиться

Европейские разведчики утверждают, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему привержен максималистским целям в войне против Украины.

Официальный Брюссель убежден, что он не заинтересован в достижении мира путем переговоров.

Сам Дональд Трамп многократно давал понять, что готов усилить санкции против России, если Путин отвергнет его предложения по завершению войны.

Более того, британский лидер Кир Стармер сообщил, что Британия и США передадут Украину еще больше военной помощи, если РФ проигнорирует все усилия международного сообщества.