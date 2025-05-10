Віткофф передасть Путіну 22 умови для встановлення перемир'я з Україною

Як вдалося дізнатися журналістам, США, Європа та України протягом останніх днів узгодили перелік умов для перемир'я, який складається з 22 пунктів. Уже незабаром посланець американського лідера Стів Віткофф має представити їх російському диктатору Володимиру Путіну.
Головні тези:
- Серед пунктів угоди - заборона вступу України до НАТО та припинення вогню на 30 днів.
- Путін відомий своєю прихильністю до максималістських цілей у війні проти України, що ускладнює переговорний процес.
Віткофф знову поїде до Путіна
Згідно з даними ЗМІ, до "переліку умов" входить пункт про заборону вступу України до НАТО, а також те, що США не будуть підтримувати членство Києва в Альянсі.
Окрім того, вказано, що Київ та його союзники погодили умову про 30-денне припинення вогню.
Європейські розвідники стверджують, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прихильний до максималістських цілей у війні проти України.
Офіційний Брюссель переконаний, що він не зацікавлений у досягненні врегулювання шляхом переговорів.
Сам Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Путін відкине його пропозиції щодо завершення війни.
Ба більше, британський лідер Кір Стармер повідомив, що Британія та США передадуть Україну ще більше військової допомоги, якщо РФ проігнорує усі зусилля міжнародної спільноти.
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