Віткофф передасть Путіну 22 умови для встановлення перемир'я з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Віткофф передасть Путіну 22 умови для встановлення перемир'я з Україною

Віткофф знову поїде до Путіна
Джерело:  NBC News

Як вдалося дізнатися журналістам, США, Європа та України протягом останніх днів узгодили перелік умов для перемир'я, який складається з 22 пунктів. Уже незабаром посланець американського лідера Стів Віткофф має представити їх російському диктатору Володимиру Путіну.

Головні тези:

  • Серед пунктів угоди - заборона вступу України до НАТО та припинення вогню на 30 днів.
  • Путін відомий своєю прихильністю до максималістських цілей у війні проти України, що ускладнює переговорний процес.

Віткофф знову поїде до Путіна

Згідно з даними ЗМІ, до "переліку умов" входить пункт про заборону вступу України до НАТО, а також те, що США не будуть підтримувати членство Києва в Альянсі.

Окрім того, вказано, що Київ та його союзники погодили умову про 30-денне припинення вогню.

Якщо Путін хоче виходу, ось його вихід, — заявив один з інсайдерів журналістам, коментуючи "перелік умов".

Європейські розвідники стверджують, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прихильний до максималістських цілей у війні проти України.

Офіційний Брюссель переконаний, що він не зацікавлений у досягненні врегулювання шляхом переговорів.

Сам Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Путін відкине його пропозиції щодо завершення війни.

Ба більше, британський лідер Кір Стармер повідомив, що Британія та США передадуть Україну ще більше військової допомоги, якщо РФ проігнорує усі зусилля міжнародної спільноти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський та лідери Європи подзвонили Трампу — перші подробиці
Андрій Сибіга
Що відомо про нову розмову Зеленського з Трампом
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Можна легко обдурити". Британський полковник висміяв армію РФ
Як Британія та Україна обдурюють Росію
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна нахабно відреагували на нову пропозицію щодо припинення вогню
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?