Як вдалося дізнатися журналістам, США, Європа та України протягом останніх днів узгодили перелік умов для перемир'я, який складається з 22 пунктів. Уже незабаром посланець американського лідера Стів Віткофф має представити їх російському диктатору Володимиру Путіну.

Віткофф знову поїде до Путіна

Згідно з даними ЗМІ, до "переліку умов" входить пункт про заборону вступу України до НАТО, а також те, що США не будуть підтримувати членство Києва в Альянсі.

Окрім того, вказано, що Київ та його союзники погодили умову про 30-денне припинення вогню.

Якщо Путін хоче виходу, ось його вихід, — заявив один з інсайдерів журналістам, коментуючи "перелік умов". Поширити

Європейські розвідники стверджують, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прихильний до максималістських цілей у війні проти України.

Офіційний Брюссель переконаний, що він не зацікавлений у досягненні врегулювання шляхом переговорів.

Сам Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Путін відкине його пропозиції щодо завершення війни.