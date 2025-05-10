У Путіна нахабно відреагували на нову пропозицію щодо припинення вогню

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.

Росія цинічно відповіла на пропозицію про перемиря’ на фронті

Про це казав прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня.

При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.

Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні д*пи! Поширити

Нагадаємо, що 12 травня до Києва прибули лідери європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський провели зустріч "коаліції рішучих", а після зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Після розмови лідерів глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.