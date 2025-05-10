У Путіна нахабно відреагували на нову пропозицію щодо припинення вогню
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У Путіна нахабно відреагували на нову пропозицію щодо припинення вогню

Пєсков
Джерело:  online.ua

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.

Головні тези:

  • Росія цинічно відреагувала на пропозицію про перемир'я на фронті, стверджуючи, що не боїться санкцій.
  • Заступник голови Радбезу РФ висловив образливі коментарі на адресу європейських лідерів, які взяли участь у зустрічі у Києві.
  • Лідери Європи готові до повного безумовного припинення вогню на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Росія цинічно відповіла на пропозицію про перемиря’ на фронті

Про це казав прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня.

При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.

Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні д*пи!

Нагадаємо, що 12 травня до Києва прибули лідери європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський провели зустріч "коаліції рішучих", а після зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Після розмови лідерів глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Раніше Макрон та Мерц заявляли, що готові посилити санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

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