У Путіна нахабно відреагували на нову пропозицію щодо припинення вогню

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.
Головні тези:
- Росія цинічно відреагувала на пропозицію про перемир'я на фронті, стверджуючи, що не боїться санкцій.
- Заступник голови Радбезу РФ висловив образливі коментарі на адресу європейських лідерів, які взяли участь у зустрічі у Києві.
- Лідери Європи готові до повного безумовного припинення вогню на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Росія цинічно відповіла на пропозицію про перемиря’ на фронті
Про це казав прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня.
При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.
Нагадаємо, що 12 травня до Києва прибули лідери європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.
Європейські лідери та президент Володимир Зеленський провели зустріч "коаліції рішучих", а після зателефонували президенту США Дональду Трампу.
Після розмови лідерів глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-