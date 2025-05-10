Россия в традиционной для себя манере нагло отреагировала на поставленный "коалицией решительных" дедлайн о прекращении огня. При этом Москва уверяет, что якобы не опасается санкций.
Главные тезисы
- Россия отреагировала на предложение о прекращении огня со стороны Запада нагло и цинично.
- Высказывания пресс-секретаря Путина и заместителя председателя Совбеза свидетельствуют о уверенности Москвы и ее готовности к санкциям.
- Лидеры европейских стран обсуждали возможное перемирие в Киеве, однако реакция России на ультиматум была резкой и озабоченной.
Россия цинично ответила на предложение о перемирии на фронте
Об этом говорил пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом первым на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Макрон, Мерц, Стармер и Туск обсуждали мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Либо перемирие для отдыха бандеровских орд, либо новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные з*цы!
Напомним, что 12 мая в Киев прибыли лидеры европейских стран – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
После разговора лидеров глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
Ранее Макрон и Мерц заявляли, что готовы ужесточить санкции против России, если она не согласится на прекращение огня.
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