У Путина нагло отреагировали на новое предложение о прекращении огня
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина нагло отреагировали на новое предложение о прекращении огня

Песков
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Источник:  online.ua

Россия в традиционной для себя манере нагло отреагировала на поставленный "коалицией решительных" дедлайн о прекращении огня. При этом Москва уверяет, что якобы не опасается санкций.

Главные тезисы

  • Россия отреагировала на предложение о прекращении огня со стороны Запада нагло и цинично.
  • Высказывания пресс-секретаря Путина и заместителя председателя Совбеза свидетельствуют о уверенности Москвы и ее готовности к санкциям.
  • Лидеры европейских стран обсуждали возможное перемирие в Киеве, однако реакция России на ультиматум была резкой и озабоченной.

Россия цинично ответила на предложение о перемирии на фронте

Об этом говорил пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Мы ведь с вами уже привыкли к санкциям. Мы уже даже представляем, что мы будем делать после объявления этих санкций, как минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились, так что пугать нас этими санкциями - это дело пустое.

При этом первым на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Макрон, Мерц, Стармер и Туск обсуждали мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Либо перемирие для отдыха бандеровских орд, либо новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные з*цы!

Напомним, что 12 мая в Киев прибыли лидеры европейских стран – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

Европейские лидеры и президент Владимир Зеленский провели встречу "коалиции решительных", а после позвонили по телефону президенту США Дональду Трампу.

После разговора лидеров глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

Ранее Макрон и Мерц заявляли, что готовы ужесточить санкции против России, если она не согласится на прекращение огня.

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