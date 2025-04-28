Путин неожиданно объявил "перемирие" в войне РФ против Украины — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Путин неожиданно объявил "перемирие" в войне РФ против Украины — когда именно

Путин
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Источник:  online.ua

28 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин "по гуманитарным соображениям" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Главные тезисы

  • Так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
  • Россия угрожает Украине "отвечать" в случае нарушения "перемирия".

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Как отмечают в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В настоящее время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".

Россия призывает украинскую сторону "следовать примеру" и угрожает "отвечать" в случае нарушения "перемирия".

В том же числе Кремль утверждает о своей якобы готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Следует отметить, что это уже не первое так называемое "перемирие" во время полномасштабной войны России против Украины.

В последние месяцы США провели ряд отдельных встреч с представителями Москвы и Киева. Во время диалога с Украиной стороны договорились достичь полного прекращения огня, однако Кремль отверг этот сценарий из-за того, что соглашение "не решит проблем" Москвы.

В то же время в России согласились на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Так или иначе, страна-террористка регулярно нарушала "перемирие" и каждую ночь запускала против Украины БпЛА. Под удар попадала и энергетическая инфраструктура.

В частности, 19 апреля российский диктатор Путин инициировал очередное "прекращение огня" на период Пасхи. Он был объявлен с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Впрочем, и в этот раз российские террористы не прекращали обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.

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