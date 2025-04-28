28 апреля нелегитимный президент России Владимир Путин "по гуманитарным соображениям" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Путин хочет отпраздновать "День Победы" без тревог

Как отмечают в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В настоящее время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".

Россия призывает украинскую сторону "следовать примеру" и угрожает "отвечать" в случае нарушения "перемирия".

В том же числе Кремль утверждает о своей якобы готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Следует отметить, что это уже не первое так называемое "перемирие" во время полномасштабной войны России против Украины.

В последние месяцы США провели ряд отдельных встреч с представителями Москвы и Киева. Во время диалога с Украиной стороны договорились достичь полного прекращения огня, однако Кремль отверг этот сценарий из-за того, что соглашение "не решит проблем" Москвы.

В то же время в России согласились на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Так или иначе, страна-террористка регулярно нарушала "перемирие" и каждую ночь запускала против Украины БпЛА. Под удар попадала и энергетическая инфраструктура.