Призрачное перемирие. Зеленский заявил об активизации российских обстрелов — где именно
Категория
Украина
Дата публикации

Призрачное перемирие. Зеленский заявил об активизации российских обстрелов — где именно

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский допел Президенту Украины Владимиру Зеленскому о событиях на фронте по состоянию на 12:00 20 апреля. Несмотря на перемирие, Россия увеличила количество штурмовых действий на двух направление фронта.

Главные тезисы

  • Увеличение обстрелов на фронте: Россия нарушает условия перемирия, активизируя штурмовые действия.
  • Президент Зеленский отметил использование российскими военными дронов-камикадзе на Покровском и Северском направлениях.
  • Украина готова предоставить информацию о нарушении Россией обещания полной тишины и призывает к прекращению огня для успешной дипломатии.

Россия не соблюдает условия перемирия — Зеленский

Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение русского тяжелого вооружения. За время с 00:00 до 12:00 в эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог.

Зеленский поблагодарил медиа, подкастеров, блогеров, каждого и каждого, кто распространяет правду о происходящем.

Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Путин может согласиться на перемирие — прогноз Эстонии
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Топ-дипломат США Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа насчет перемирия между Украиной и Россией
Макфол
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин объявил пасхальное "перемирие", но есть "но"
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?