Призрачное перемирие. Зеленский заявил об активизации российских обстрелов — где именно

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский допел Президенту Украины Владимиру Зеленскому о событиях на фронте по состоянию на 12:00 20 апреля. Несмотря на перемирие, Россия увеличила количество штурмовых действий на двух направление фронта.

Россия не соблюдает условия перемирия — Зеленский

Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.

Наиболее активные действия российская армия в это утро проводит на Покровском и Северском направлениях. В этих и некоторых других частях фронта продолжается применение русского тяжелого вооружения. За время с 00:00 до 12:00 в эти сутки произошло уже 26 российских штурмовых действий. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них у России нет цели подлинного движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог. Поделиться

Зеленский поблагодарил медиа, подкастеров, блогеров, каждого и каждого, кто распространяет правду о происходящем.