Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский допел Президенту Украины Владимиру Зеленскому о событиях на фронте по состоянию на 12:00 20 апреля. Несмотря на перемирие, Россия увеличила количество штурмовых действий на двух направление фронта.
Главные тезисы
- Увеличение обстрелов на фронте: Россия нарушает условия перемирия, активизируя штурмовые действия.
- Президент Зеленский отметил использование российскими военными дронов-камикадзе на Покровском и Северском направлениях.
- Украина готова предоставить информацию о нарушении Россией обещания полной тишины и призывает к прекращению огня для успешной дипломатии.
Россия не соблюдает условия перемирия — Зеленский
Несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе — только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
Зеленский отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.
Зеленский поблагодарил медиа, подкастеров, блогеров, каждого и каждого, кто распространяет правду о происходящем.
Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.
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