Примарне перемир'я. Зеленський заявив про активізацію російських обстрілів — де саме

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський допопів Президенту України Володимиру Зеленському про події на фронті станом на 12:00 20 квітня. Попри перемир'я Росія збільшила кількість штурмових дій на двох напрямказ фронту.

Росія не дотримується умов перемир'я — Зеленський

Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе — лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.

Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог. Поширити

Зеленський подякував медіа, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається.