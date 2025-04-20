Примарне перемир'я. Зеленський заявив про активізацію російських обстрілів — де саме

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський допопів Президенту України Володимиру Зеленському про події на фронті станом на 12:00 20 квітня. Попри перемир'я Росія збільшила кількість штурмових дій на двох напрямказ фронту.
Головні тези:
- Російська сторона не дотримується умов перемир'я, збільшуючи кількість штурмових дій на фронті.
- Зеленський вказав на активізацію російських обстрілів та використання дронів-камікадзе на Покровському та Сіверському напрямках.
- Україна готова надати інформацію про порушення Росією обіцянки повної тиші на час Великодня і закликає до повного припинення вогню для шансу дипломатії.
Росія не дотримується умов перемир'я — Зеленський
Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе — лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії.
Зеленський зазначив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.
Зеленський подякував медіа, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається.
Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії.
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