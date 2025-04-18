Топдипломат США Макфол розкритикував діяльність Віткоффа щодо перемир'я між Україною та Росією

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченішим дипломатом.
Головні тези:
- Майкл Макфол вважає, що Стів Віткофф не зробив нічого конструктивного для припинення вогню в Україні.
- Топдипломат вважає, що Віткофф має мати відповідальність лише за один напрямок роботи, а не кілька одночасно, як це відбувається зараз.
- Макфол закликає до призначення на посаду спеціального представника США досвідченого дипломата або експерта з національної безпеки.
Макфол розкритикував діяльність Віткоффа
Про це експосол написав у соцмережі Х.
Віткофф не зробив нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитися про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність досвідченішому дипломату чи експерту з національної безпеки.
За словами Макфола, найкращий дипломат не зможе одночасно вести переговори з кількома країнами, а тому Віткофф має відповідати за один напрямок.
Witkoff has done nothing constructive to try to negotiate a ceasefire. Maybe it's time for a more experienced diplomat or national security expert to take over.— Michael McFaul (@McFaul) April 18, 2025
At a minimum, can they add someone to their negotiating team who knows something about Putin and Russia?
На його думку, США потрібно узяти до своєї команди перемовників того, "хто знає щось про Путіна і Росію".
Зазначимо, Віткоффа президент США Дональд Трамп спочатку призначив своїм спеціальним представником на Близькому Сході, проте він неодноразово їздив у Росію, де проводив переговори про врегулювання ситуації в Україні. Також нещодавно в Омані він вів перемовини з Іраном щодо ядерної програми.
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