Топдипломат США Макфол розкритикував діяльність Віткоффа щодо перемир'я між Україною та Росією
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Світ
Дата публікації

Топдипломат США Макфол розкритикував діяльність Віткоффа щодо перемир'я між Україною та Росією

Макфол
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Джерело:  online.ua

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченішим дипломатом.

Головні тези:

  • Майкл Макфол вважає, що Стів Віткофф не зробив нічого конструктивного для припинення вогню в Україні.
  • Топдипломат вважає, що Віткофф має мати відповідальність лише за один напрямок роботи, а не кілька одночасно, як це відбувається зараз.
  • Макфол закликає до призначення на посаду спеціального представника США досвідченого дипломата або експерта з національної безпеки.

Макфол розкритикував діяльність Віткоффа

Про це експосол написав у соцмережі Х.

Віткофф не зробив нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитися про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність досвідченішому дипломату чи експерту з національної безпеки.

За словами Макфола, найкращий дипломат не зможе одночасно вести переговори з кількома країнами, а тому Віткофф має відповідати за один напрямок.

Навіть найкращий у світі дипломат — кращий дипломат в історії — не зміг би одночасно вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем-Палестиною. Віткоффа слід призначити на один напрямок, а за рештою нехай працює хтось інший.

На його думку, США потрібно узяти до своєї команди перемовників того, "хто знає щось про Путіна і Росію".

Зазначимо, Віткоффа президент США Дональд Трамп спочатку призначив своїм спеціальним представником на Близькому Сході, проте він неодноразово їздив у Росію, де проводив переговори про врегулювання ситуації в Україні. Також нещодавно в Омані він вів перемовини з Іраном щодо ядерної програми.

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