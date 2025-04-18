Топдипломат США Макфол розкритикував діяльність Віткоффа щодо перемир'я між Україною та Росією

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченішим дипломатом.

Макфол розкритикував діяльність Віткоффа

Про це експосол написав у соцмережі Х.

Віткофф не зробив нічого конструктивного для того, щоб спробувати домовитися про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність досвідченішому дипломату чи експерту з національної безпеки.

За словами Макфола, найкращий дипломат не зможе одночасно вести переговори з кількома країнами, а тому Віткофф має відповідати за один напрямок.

Навіть найкращий у світі дипломат — кращий дипломат в історії — не зміг би одночасно вести переговори з Росією, Іраном та Ізраїлем-Палестиною. Віткоффа слід призначити на один напрямок, а за рештою нехай працює хтось інший. Поширити

Witkoff has done nothing constructive to try to negotiate a ceasefire. Maybe it's time for a more experienced diplomat or national security expert to take over.



At a minimum, can they add someone to their negotiating team who knows something about Putin and Russia? — Michael McFaul (@McFaul) April 18, 2025

На його думку, США потрібно узяти до своєї команди перемовників того, "хто знає щось про Путіна і Росію".