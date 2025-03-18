Розпочалися перемовини Трампа та Путіна — що відомо

Ввечері 18 березня американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін розпочали телефонні переговори, які стосуються потенційного припинення вогню на фронті.
Головні тези:
- Влада США позитивно оцінює хід перемовин.
- Віцепрезидент США та глава Держдепу також перебувають у Білому домі.
Що відомо про хід переговорів Трампа та Путіна
З офіційною заявою з цього приводу виступив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.
За словами останнього, перемовини президента США та російського диктатора розпочалася о 10:00 (16:00 за Києвом).
Згідно з даними телеканалу CNN, віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо також перебувають у Білому домі.
Станом на 17:30 телефонні переговори Трампа та Путіна тривали уже півтори години.
Варто зазначити, що раніше у Білому домі заявили, що американський лідер "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ наразі наблизився до миру.
За словами глави Держдепу Марко Рубіо, для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати". Попри це він додав:
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