Розпочалися перемовини Трампа та Путіна — що відомо
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Розпочалися перемовини Трампа та Путіна — що відомо

Трамп і Путін
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Джерело:  CNN

Ввечері 18 березня американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін розпочали телефонні переговори, які стосуються потенційного припинення вогню на фронті.

Головні тези:

  • Влада США позитивно оцінює хід перемовин.
  • Віцепрезидент США та глава Держдепу також перебувають у Білому домі.

Що відомо про хід переговорів Трампа та Путіна

З офіційною заявою з цього приводу виступив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

За словами останнього, перемовини президента США та російського диктатора розпочалася о 10:00 (16:00 за Києвом).

Розмова проходить добре і все ще триває, — наголосив Ден Скавіно.

Згідно з даними телеканалу CNN, віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо також перебувають у Білому домі.

Станом на 17:30 телефонні переговори Трампа та Путіна тривали уже півтори години.

Варто зазначити, що раніше у Білому домі заявили, що американський лідер "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ наразі наблизився до миру.

За словами глави Держдепу Марко Рубіо, для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати". Попри це він додав:

Ми стали ближчими до нього (миру — ред.), ніж були два тижні тому.

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