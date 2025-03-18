Розпочалися перемовини Трампа та Путіна — що відомо

Ввечері 18 березня американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін розпочали телефонні переговори, які стосуються потенційного припинення вогню на фронті.

Що відомо про хід переговорів Трампа та Путіна

З офіційною заявою з цього приводу виступив заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

За словами останнього, перемовини президента США та російського диктатора розпочалася о 10:00 (16:00 за Києвом).

Розмова проходить добре і все ще триває, — наголосив Ден Скавіно. Поширити

Згідно з даними телеканалу CNN, віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо також перебувають у Білому домі.

Станом на 17:30 телефонні переговори Трампа та Путіна тривали уже півтори години.

Варто зазначити, що раніше у Білому домі заявили, що американський лідер "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ наразі наблизився до миру.

За словами глави Держдепу Марко Рубіо, для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати". Попри це він додав: