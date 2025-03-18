Начались переговоры Трампа и Путина — что известно
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Начались переговоры Трампа и Путина — что известно

Путин и Трамп
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Источник:  CNN

Вечером 18 марта американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали телефонные переговоры касательно потенциального прекращения огня на фронте.

Главные тезисы

  • Власти США положительно оценивают ход переговоров.
  • Вице-президент США и глава Госдепа также находятся в Белом доме.

Что известно о ходе переговоров Трампа и Путина

С официальным заявлением выступил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

По словам последнего, переговоры президента США и российского диктатора начались в 10:00 (16:00 по Киеву).

Разговор проходит хорошо и все еще продолжается, — подчеркнул Дэн Скавино.

Согласно данным телеканала CNN, вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио также находятся в Белом доме.

По состоянию на 17.30 телефонные переговоры Трампа и Путина продолжались уже полтора часа.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме заявили, что американский лидер "полнен решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины.

По словам главы Госдепа Марко Рубио, для достижения мира в Украине нужно еще много работать. Несмотря на это, он добавил:

Мы стали ближе к нему (миру — ред.), чем две недели назад.

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