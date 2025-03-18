Украина и Венгрия договорились о переговорах

18 марта глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях встречи в Индии. Они договорились о переговорах на уровне министров.
Главные тезисы
- В 2025 году в Европейской комиссии подтверждены планы открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС.
- Команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого переговорного кластера.
О чем договорились Сибига и Сийярто
По словам главы украинского МИД, у него состоялся "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.
Что важно понимать, в 2025 году в Европейской комиссии официально подтвердили амбициозные планы открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.
Однако недавно стало известно, что команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить список требований к Украине.
На этом фоне шэф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил о важности устранения препятствий для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-