Украина и Венгрия договорились о переговорах

18 марта глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях встречи в Индии. Они договорились о переговорах на уровне министров.

О чем договорились Сибига и Сийярто

По словам главы украинского МИД, у него состоялся "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

Мы договорились провести отдельную двустороннюю встречу в ближайшее время, чтобы тщательно обсудить все вопросы нашей повестки дня. Андрей Сибига Глава МИД Украины

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Что важно понимать, в 2025 году в Европейской комиссии официально подтвердили амбициозные планы открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Однако недавно стало известно, что команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить список требований к Украине.

На этом фоне шэф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил о важности устранения препятствий для открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз.