Україна та Угорщина домовилися про переговори
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Україна та Угорщина домовилися про переговори

Андрій Сибіга
Сибіга та Сійярто
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18 березня глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з угорським колегою Петером Сійярто на полях зустрічі в Індії. Вони домовилися про переговори на рівні міністрів.

Головні тези:

  • В 2025 році в Європейській комісії підтверджено плани щодо відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС.
  • Команда угорського лідера Віктора Орбана заблокувала відкриття першого переговорного кластеру.

Про що домовилися Сибіга та Сійярто

За словами очільника українського МЗС, у нього відбулася "конструктивна розмова" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, у 2025 році в Європейській комісії офіційно підтвердили амбітні плани щодо відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Однак нещодавно стало відомо, що команда угорського лідера Віктора Орбана заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

На цьому тлі шеф української дипломатії Андрій Сибіга заявив про важливість усунення перешкод для відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу, що блокує Угорщина.

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