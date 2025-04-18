Топ-дипломат США Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа насчет перемирия между Украиной и Россией

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом.

Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа

Об этом экспосол написал в соцсети Х.

Виткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пора взять на себя ответственность более опытному дипломату или эксперту по национальной безопасности.

По словам Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Виткофф должен отвечать за одно направление.

Даже лучший в мире дипломат — лучший дипломат в истории — не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Виткоффа следует назначить на одно направление, а по остальным пусть работает кто-нибудь другой. Поделиться

Witkoff has done nothing constructive to try to negotiate a ceasefire. Maybe it's time for a more experienced diplomat or national security expert to take over.



At a minimum, can they add someone to their negotiating team who knows something about Putin and Russia? — Michael McFaul (@McFaul) April 18, 2025

По его мнению, США нужно взять в свою команду переговорщиков того, "кто знает что-то о Путине и России".