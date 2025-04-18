Топ-дипломат США Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа насчет перемирия между Украиной и Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Топ-дипломат США Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа насчет перемирия между Украиной и Россией

Макфол
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Источник:  online.ua

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом.

Главные тезисы

  • Майкл Макфол считает, что Стив Виткофф не сделал достаточно для прекращения огня на Украине и должен быть заменен более опытным дипломатом.
  • Топ-дипломат подчеркивает, что Виткоффу следует ответственно заниматься только одним направлением работы, чтобы быть более эффективным в урегулировании конфликта.
  • Макфол призывает заполнить вакантную должность опытным дипломатом или экспертом по национальной безопасности, способным эффективно вести переговоры с разными странами.

Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа

Об этом экспосол написал в соцсети Х.

Виткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пора взять на себя ответственность более опытному дипломату или эксперту по национальной безопасности.

По словам Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Виткофф должен отвечать за одно направление.

Даже лучший в мире дипломат — лучший дипломат в истории — не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Виткоффа следует назначить на одно направление, а по остальным пусть работает кто-нибудь другой.

По его мнению, США нужно взять в свою команду переговорщиков того, "кто знает что-то о Путине и России".

Отметим, что Виткоффа президент США Дональд Трамп сначала назначил своим специальным представителем на Ближнем Востоке, однако он неоднократно ездил в Россию, где проводил переговоры об урегулировании ситуации в Украине. Также недавно в Омане он вел переговоры с Ираном по ядерной программе.

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