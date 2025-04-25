Россия накапливала ракеты для удара по Киеву во время "энергетического перемирия"

Российская оккупационная армия использовала так называемое энергетическое перемирие для пополнения запасов ракет для массированной атаки 24 апреля. Об этом сообщила разведка Британии.

В разведке Британии проанализировали действия РФ во время "перемирия"

Оккупантам пригодились стратегическая авиация, бомбардировщики, корабли Черноморского флота и наземные установки.

Атака такой комбинацией средств почти наверняка производилась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других средств радиоэлектронной борьбы.

В разведке добавили, что крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для массированных российских ударов.

Там считают, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовались только дважды с начала марта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2025.



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Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения в удобное для России время, в то время как РФ продолжает вести обычные ударные операции. Поделиться

В ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате атаки БПЛА погибли люди, около 90 человек пострадали, в нескольких районах города вспыхнули пожары. В области есть разрушение.