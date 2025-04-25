Россия накапливала ракеты для удара по Киеву во время "энергетического перемирия"
Категория
Украина
Дата публикации

Россия накапливала ракеты для удара по Киеву во время "энергетического перемирия"

Ministry of Defence
ракета
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Российская оккупационная армия использовала так называемое энергетическое перемирие для пополнения запасов ракет для массированной атаки 24 апреля. Об этом сообщила разведка Британии.

Главные тезисы

  • Атака такой комбинацией средств почти наверняка производилась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины.
  • Недавнее 30-дневное энергетическое перемирие позволило России пополнить свои запасы, которые ранее использовались лишь дважды с начала марта.

В разведке Британии проанализировали действия РФ во время "перемирия"

Оккупантам пригодились стратегическая авиация, бомбардировщики, корабли Черноморского флота и наземные установки.

Атака такой комбинацией средств почти наверняка производилась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других средств радиоэлектронной борьбы.

В разведке добавили, что крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для массированных российских ударов.

Там считают, что "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовались только дважды с начала марта.

Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения в удобное для России время, в то время как РФ продолжает вести обычные ударные операции.

В ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве в результате атаки БПЛА погибли люди, около 90 человек пострадали, в нескольких районах города вспыхнули пожары. В области есть разрушение.

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