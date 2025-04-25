Росія накопичувала ракети для удару по Києву під час "енергетичного перемир'я"

Російська окупаційна армія використала так зване енергетичне перемир'я для того, щоб поповнити запаси ракет для масованої атаки 24 квітня. Про це повідомила розвідка Британії.

У розвідці Британії проаналізували дії РФ під час “перемир’я”

Окупантам у пригоді стали стратегічна авіація, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту й наземні установки.

Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У розвідці додали, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Там вважають, що "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2025.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/qpHtuVH2Ga#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5amclKBjU2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2025

Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції. Поширити

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА загинули люди, майже 90 осіб постраждали, в кількох районах міста спалахнули пожежі. В області є руйнування.