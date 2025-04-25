Росія накопичувала ракети для удару по Києву під час "енергетичного перемир'я"
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія накопичувала ракети для удару по Києву під час "енергетичного перемир'я"

Ministry of Defence
ракета

Російська окупаційна армія використала так зване енергетичне перемир'я для того, щоб поповнити запаси ракет для масованої атаки 24 квітня. Про це повідомила розвідка Британії.

Головні тези:

  • Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України.
  • Нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня.

У розвідці Британії проаналізували дії РФ під час “перемир’я”

Окупантам у пригоді стали стратегічна авіація, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту й наземні установки.

Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У розвідці додали, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Там вважають, що "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Росії поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".

Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції.

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві внаслідок атаки БПЛА загинули люди, майже 90 осіб постраждали, в кількох районах міста спалахнули пожежі. В області є руйнування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ — є загиблі, понад 70 поранених
Ігор Клименко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Київські підлітки чекають на диво біля руїн будинку — фото
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії
ДСНС України
Пошукові роботи у Києві завершено

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?