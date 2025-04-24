Київські підлітки чекають на диво біля руїн будинку — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Київські підлітки чекають на диво біля руїн будинку — фото

Київ
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Джерело:  BBC

24 квітня Росія жорстоко обстріляла дронами і ракетами Київ. У місті досі продовжується розбір завалів. Підлітки у Святошинському районі чекають закінчення пошуково-рятувальної операції, бо у цьому будинку живе їхній товариш.

Головні тези:

  • Підлітки у Києві чекають на порятунок товариша під руїнами будинку, який постраждав внаслідок російської обстрілу.
  • Діти, які дружать з дитинства, вірять у можливість дива та не покидають місце обстрілу, допоки не знайдуть свого друга.

“Там наш друг!” — підлітки чекають біля руїн знищеного РФ будинку

Відомо, що ці діти дружать з самого дитинства.

Хлопці прибігли на місце обстрілу ще о 5 ранку. Вони сказали, що не підуть, доки їхнього друга не знайдуть, розповіла мама одного з підлітків.

Всі вони жили поруч і в різні роки вчилися у 96-ій школі, яка розташована поруч. Будівля навчального закладу теж постраждала. Наразі вирішується питання, як переводити дітей в інші школи.

Підлітки біля зруйнованого РФ будинку

Про хлопця, на якого так чекають друзі, відомо, що він жив у квартирі з батьками і сестрою. Його 14-річна сестра зараз у лікарні.

Киянка Дарина Коломієць написала допис у соцмережі про вірних друзів, які вірять у диво.

Десятки школярів під будинком на Святошино. Їх друг — підліток, з ночі не виходить на звʼязок. Тут його дівчина… Вони чекають. Часом плачуть, часом зриваються і біжать навколо довжелезної червоно-білої стрічки, бо чують, що з-під завалів дістали людину. Перший раз — загиблий. Поліція просить фото — не він, слава Богу (хоча яке слава Богу). Другий раз дістали живим — теж не він. Діти сидять тут досі.

Троє підлітків не зводять очей з рятувальників, які розбирають завали. Там під руїнами їхній друг, якому 17 років.

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