"РФ продовжує вбивати українців". Зеленський звернувся до світу після масованого російського обстрілу
Категорія
Україна
Дата публікації

"РФ продовжує вбивати українців". Зеленський звернувся до світу після масованого російського обстрілу

Володимир Зеленський
Житомир

Президент Володимир Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні і звернувся до світу за допомогою.

Головні тези:

  • Російська Федерація продовжує вбивати українців, ухиляючись від відповідальності.
  • Зеленський закликав світ підтримати Україну й уникнути подальших жертв та руйнувань.
  • Президент звернувся до партнерів щодо зміцнення оборонної системи та активізації глобальних дипломатичних зусиль.

Росія продовжує вбивати людей та уникати відповідальності за це — Зеленський

Зеленський зазначив, що 44 дні тому Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів за пропозицією Сполучених Штатів. Проте весь цей час Росія продовжує вбивати українців та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.

Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський заслухав доповідь військового командування та доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну.

Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Також Зеленський подякував “всім у світі, хто підтримує Україну і наших людей”.

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