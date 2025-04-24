"РФ продовжує вбивати українців". Зеленський звернувся до світу після масованого російського обстрілу

Президент Володимир Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні і звернувся до світу за допомогою.
Головні тези:
- Російська Федерація продовжує вбивати українців, ухиляючись від відповідальності.
- Зеленський закликав світ підтримати Україну й уникнути подальших жертв та руйнувань.
- Президент звернувся до партнерів щодо зміцнення оборонної системи та активізації глобальних дипломатичних зусиль.
Росія продовжує вбивати людей та уникати відповідальності за це — Зеленський
Зеленський зазначив, що 44 дні тому Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів за пропозицією Сполучених Штатів. Проте весь цей час Росія продовжує вбивати українців та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.
Зеленський заслухав доповідь військового командування та доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.
Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.
Також Зеленський подякував “всім у світі, хто підтримує Україну і наших людей”.
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