РФ вночі здійснила ракетно-дронові удари по 8 областях України — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вночі здійснила ракетно-дронові удари по 8 областях України — які наслідки

МВС України
Київ
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У ніч проти 24 квітня країна-терористка Росія масштабно атакувала ракетами і дронами регіони України. Окрім Києва під удар РФ потрапили Харків, Житомир, Хмельницький, Запоріжжя, Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина.

Головні тези:

  • Росія здійснила комбіновані удари по 8 областях України, в результаті чого пошкоджено житлові будинки, медичні установи та промислові об'єкти.
  • Харків був атакований 24 рази ворожими БпЛА та ракетами, Житомир постраждав від серії вибухів, а Хмельницький та Запоріжжя зазнали пошкоджень житлових будівель та господарських приміщень.
  • Внаслідок атак на Дніпропетровщину та Полтавщину було під ударом промислове підприємство та господарські будівлі, а на Сумщині постраждала залізнична інфраструктура.

Росія завдала комбінованих ударів по Україні: які наслідки

Спочатку ЗС РФ пустили "шахеди", потім "Калібри", балістику, Пізніше були пуски ракет з Ту-95мс, після чого було ще 2 хвилі пусків "Калібрів".

Наслідки атаки РФ по регіонах України:

  • На Київщині пошкоджено п'ятиповерхівки у Бучанському районі, склад під Вишгородом, також була пожежа під Броварами.

Робота рятувальників у Харкові

  • Харків. Місто було атаковане 24 рази. 14 разів — ворожими БпЛА, 10 разів ракетами. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, будівлю школи, приватні подвір'я, виробничі підприємства, готельний комплекс. Госпіталізовано одну людину.

  • Житомир. Була серія вибухів у місті та області. Є прильоти в районі Озерного та сусідніх територіях. Ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС: постраждав рятувальник. Регіон був атакований і крилатими ракетами, і "Шахедами".

  • Дніпропетровщина: найгірша ситуація — у Павлограді. Під ударом було промислове підприємство: попередньо без потерпілих. Атакували і балістикою, і крилатими ракетами.

  • Хмельницький: постраждали житлові будинки та господарські приміщення, поранено двоє людей.

  • Запоріжжя: пошкоджено адмінбудівлю та вікна в будинку поряд. Попередньо, без постраждалих.

  • Полтавщина: у Миргородському районі уламками ракет пошкоджено господарську будівлю та авто.

  • Сумщина: в області БпЛА атакували адміністративні та нежитлові будівлі. Є постраждалі.

Під обстрілом виявилася також залізнична інфраструктура: у Житомирі, Києві — постраждали люди, на Київщині та Харківщині — пошкоджено техколію та адмінбудівлю залізниці.

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