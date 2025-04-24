РФ вночі здійснила ракетно-дронові удари по 8 областях України — які наслідки

У ніч проти 24 квітня країна-терористка Росія масштабно атакувала ракетами і дронами регіони України. Окрім Києва під удар РФ потрапили Харків, Житомир, Хмельницький, Запоріжжя, Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина.

Росія завдала комбінованих ударів по Україні: які наслідки

Спочатку ЗС РФ пустили "шахеди", потім "Калібри", балістику, Пізніше були пуски ракет з Ту-95мс, після чого було ще 2 хвилі пусків "Калібрів".

Наслідки атаки РФ по регіонах України:

На Київщині пошкоджено п'ятиповерхівки у Бучанському районі, склад під Вишгородом, також була пожежа під Броварами.

Робота рятувальників у Харкові

Харків. Місто було атаковане 24 рази. 14 разів — ворожими БпЛА, 10 разів ракетами. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, будівлю школи, приватні подвір'я, виробничі підприємства, готельний комплекс. Госпіталізовано одну людину.

Житомир. Була серія вибухів у місті та області. Є прильоти в районі Озерного та сусідніх територіях. Ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС: постраждав рятувальник. Регіон був атакований і крилатими ракетами, і "Шахедами".

Дніпропетровщина: найгірша ситуація — у Павлограді. Під ударом було промислове підприємство: попередньо без потерпілих. Атакували і балістикою, і крилатими ракетами.

Хмельницький: постраждали житлові будинки та господарські приміщення, поранено двоє людей.

Запоріжжя: пошкоджено адмінбудівлю та вікна в будинку поряд. Попередньо, без постраждалих.

Полтавщина: у Миргородському районі уламками ракет пошкоджено господарську будівлю та авто.

Сумщина: в області БпЛА атакували адміністративні та нежитлові будівлі. Є постраждалі.

Під обстрілом виявилася також залізнична інфраструктура: у Житомирі, Києві — постраждали люди, на Київщині та Харківщині — пошкоджено техколію та адмінбудівлю залізниці.