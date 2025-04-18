Атака Росії на Харків — різко зросла кількість постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Харків — різко зросла кількість постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Фото та відео наслідків атаки РФ на Харків
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 Внаслідок ракетної атаки країни-агресорки Росії на Харків постраждали щонайменше 98 людей, із них шестеро дітей. Також відомо про загибель одного цивільного.

Головні тези:

  • Серед постраждалих є діти різного віку, серед них 4-річна дівчинка та однорічний хлопчик.
  • На атаку Росії уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Фото та відео наслідків атаки РФ на Харків

Як повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, на світанку російські війська атакували місто трьома балістичними ракетами.

17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів — 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОДА

Окрім того, вказано, що наразі троє постраждалих у надважкому стані, а життя ще однієї людини не вдалося врятувати.

Під новий удар ворога потрапили 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів.

Ніколи не нехтуйте власною безпекою та перебувайте в безпечних місцях під час повітряних тривог, — закликав Синєгубов.

На нову ворожу атаку уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю — балістикою, крилатими ракетами, «шахедами» — знущаннями над нашими людьми та містами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він звернув увагу світу на те, що в результаті дії Росії постраждали 6 дітей.

Дякую кожному й кожній, хто рятує людей і відновлює умови для життя в містах і селах України, — додав глава держави.

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