Атака Росії на Харків — різко зросла кількість постраждалих

Внаслідок ракетної атаки країни-агресорки Росії на Харків постраждали щонайменше 98 людей, із них шестеро дітей. Також відомо про загибель одного цивільного.
Головні тези:
- Серед постраждалих є діти різного віку, серед них 4-річна дівчинка та однорічний хлопчик.
- На атаку Росії уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Фото та відео наслідків атаки РФ на Харків
Як повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, на світанку російські війська атакували місто трьома балістичними ракетами.
Окрім того, вказано, що наразі троє постраждалих у надважкому стані, а життя ще однієї людини не вдалося врятувати.
Під новий удар ворога потрапили 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів.
На нову ворожу атаку уже відреагував український лідер Володимир Зеленський.
Він звернув увагу світу на те, що в результаті дії Росії постраждали 6 дітей.
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