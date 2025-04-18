Атака России на Харьков — резко возросло количество пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Харьков — резко возросло количество пострадавших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Фото и видео последствий атаки РФ на Харьков
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В результате ракетной атаки страны-агрессорки России на Харьков пострадали по меньшей мере 98 человек, из них шестеро детей. Также известно о гибели одного гражданского.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших есть дети разных возрастов, среди них 4-летняя девочка и годовалый мальчик.
  • На атаку России уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Фото и видео последствий атаки РФ на Харьков

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на рассвете российские войска атаковали город тремя баллистическими ракетами.

17 человек госпитализированы в городские больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением врачей — 4-летняя девочка, годовалый мальчик и 14-летняя девушка.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОГА

Кроме того, указано, что трое пострадавших в сверхтяжелом состоянии, а жизнь еще одного человека не удалось спасти.

Под новый удар врага попали 20 многоквартирных жилых домов в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.

Никогда не пренебрегайте своей безопасностью и находитесь в безопасных местах во время воздушных тревог, — призвал Синегубов.

На новую атаку врага уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Именно так Россия начала эту Страстную пятницу — баллистика, крылатые ракеты, «шахеды» — издевательства над нашими людьми и городами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он обратил внимание мира на то, что в результате действия России пострадали шесть детей.

Благодарю каждого и каждую, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины, — добавил глава государства.

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