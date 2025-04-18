Атака России на Харьков — резко возросло количество пострадавших

В результате ракетной атаки страны-агрессорки России на Харьков пострадали по меньшей мере 98 человек, из них шестеро детей. Также известно о гибели одного гражданского.
Главные тезисы
- Среди пострадавших есть дети разных возрастов, среди них 4-летняя девочка и годовалый мальчик.
- На атаку России уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
Фото и видео последствий атаки РФ на Харьков
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, на рассвете российские войска атаковали город тремя баллистическими ракетами.
Кроме того, указано, что трое пострадавших в сверхтяжелом состоянии, а жизнь еще одного человека не удалось спасти.
Под новый удар врага попали 20 многоквартирных жилых домов в Основянском районе. Повреждены 25 автомобилей.
На новую атаку врага уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
Он обратил внимание мира на то, что в результате действия России пострадали шесть детей.
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