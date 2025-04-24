РФ ночью нанесла ракетно-дроновые удары по 8 областям Украины — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ночью нанесла ракетно-дроновые удары по 8 областям Украины — какие последствия

МВД Украины
Киев
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В ночь на 24 апреля страна-террористка Россия масштабно атаковала ракетами и дронами регионы Украины. Кроме Киева, под удар РФ попали Харьков, Житомир, Хмельницкий, Запорожье, Киевщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина.

Главные тезисы

  • Россия совершила ракетно-дроновые атаки по 8 областям Украины, повреждены жилые дома, медицинские учреждения и промышленные объекты.
  • Харьков был атакован 24 раза враждебными БпЛА и ракетами, Житомир пострадал от серии взрывов, а Хмельницкий и Запорожье получили повреждения жилых зданий и хозяйственных помещений.
  • Днепропетровщина и Полтавщина подверглись атакам на промышленные объекты, а Сумщина пострадала железнодорожная инфраструктура.

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Сначала ВС РФ пустили "шахеды", затем "Калибры", баллистику, позже были пуски ракет с Ту-95мс, после чего последовало еще 2 волны пусков "Калибров".

Последствия атаки РФ по регионам Украины:

  • В Киевской области повреждены пятиэтажки в Бучанском районе, склад под Вышгородом, также был пожар под Броварами.

Работа спасателей в Харькове

  • Харьков. Город был атакован 24 раза. 14 раз – враждебными БпЛА, 10 раз ракетами. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.

  • Житомир. Была серия взрывов в городе и области. Есть прилеты в Озерном районе и соседних территориях. Враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС: пострадал спасатель. Регион был атакован и крылатыми ракетами и "Шахедами".

  • Днепропетровщина: самая плохая ситуация — в Павлограде. Под ударом находилось промышленное предприятие: предварительно без пострадавших. Атаковали и баллистикой, и крылатыми ракетами.

  • Хмельницкий: пострадали жилые дома и хозяйственные помещения, ранены два человека.

  • Запорожье: повреждено админздание и окна в доме рядом. Предварительно, без пострадавших.

  • Полтавщина: в Миргородском районе обломками ракет повреждено хозяйственное здание и авто.

  • Сумщина: в области БПЛА атаковали административные и нежилые здания. Есть пострадавшие.

Под обстрелом оказалась также железнодорожная инфраструктура: в Житомире, Киеве — пострадали люди, в Киевской и Харьковской областях — повреждены техколия и админздание железной дороги.

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