РФ ночью нанесла ракетно-дроновые удары по 8 областям Украины — какие последствия

В ночь на 24 апреля страна-террористка Россия масштабно атаковала ракетами и дронами регионы Украины. Кроме Киева, под удар РФ попали Харьков, Житомир, Хмельницкий, Запорожье, Киевщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина.

Россия нанесла комбинированные удары по Украине: какие последствия

Сначала ВС РФ пустили "шахеды", затем "Калибры", баллистику, позже были пуски ракет с Ту-95мс, после чего последовало еще 2 волны пусков "Калибров".

Последствия атаки РФ по регионам Украины:

В Киевской области повреждены пятиэтажки в Бучанском районе, склад под Вышгородом, также был пожар под Броварами.

Работа спасателей в Харькове

Харьков. Город был атакован 24 раза. 14 раз – враждебными БпЛА, 10 раз ракетами. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.

Житомир. Была серия взрывов в городе и области. Есть прилеты в Озерном районе и соседних территориях. Враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС: пострадал спасатель. Регион был атакован и крылатыми ракетами и "Шахедами".

Днепропетровщина: самая плохая ситуация — в Павлограде. Под ударом находилось промышленное предприятие: предварительно без пострадавших. Атаковали и баллистикой, и крылатыми ракетами.

Хмельницкий: пострадали жилые дома и хозяйственные помещения, ранены два человека.

Запорожье: повреждено админздание и окна в доме рядом. Предварительно, без пострадавших.

Полтавщина: в Миргородском районе обломками ракет повреждено хозяйственное здание и авто.

Сумщина: в области БПЛА атаковали административные и нежилые здания. Есть пострадавшие.

Под обстрелом оказалась также железнодорожная инфраструктура: в Житомире, Киеве — пострадали люди, в Киевской и Харьковской областях — повреждены техколия и админздание железной дороги.