"РФ продолжает убивать украинцев". Зеленский обратился к миру после массированного российского обстрела
Категория
Украина
Дата публикации

"РФ продолжает убивать украинцев". Зеленский обратился к миру после массированного российского обстрела

Владимир Зеленский
Житомир
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине и обратился к миру за помощью.

Главные тезисы

  • Российская Федерация продолжает убивать украинцев, избегая ответственности, что требует международного вмешательства.
  • Зеленский призвал поддержать Украину и предотвратить дальнейшие жертвы, акцентируя внимание на гуманитарной ситуации в стране.
  • Президент Украины обратился к партнерам по укреплению оборонной системы и активизации дипломатических усилий для прекращения убийств и гуманитарной помощи.

Россия продолжает убивать людей и избегать ответственности за это —Зеленский

Зеленский отметил, что 44 дня назад Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов по предложению Соединенных Штатов. Однако все это время Россия продолжает убивать украинцев и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще около 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заслушал доклад военного командования и поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины об укреплении ПВО.

Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах — возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину.

Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Также Зеленский поблагодарил "всех в мире, кто поддерживает Украину и наших людей".

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