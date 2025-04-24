"РФ продолжает убивать украинцев". Зеленский обратился к миру после массированного российского обстрела

Президент Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине и обратился к миру за помощью.

Россия продолжает убивать людей и избегать ответственности за это —Зеленский

Зеленский отметил, что 44 дня назад Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов по предложению Соединенных Штатов. Однако все это время Россия продолжает убивать украинцев и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще около 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заслушал доклад военного командования и поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины об укреплении ПВО.

Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах — возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Поделиться

Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.