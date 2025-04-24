"РФ продолжает убивать украинцев". Зеленский обратился к миру после массированного российского обстрела

Президент Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине и обратился к миру за помощью.
Главные тезисы
- Российская Федерация продолжает убивать украинцев, избегая ответственности, что требует международного вмешательства.
- Зеленский призвал поддержать Украину и предотвратить дальнейшие жертвы, акцентируя внимание на гуманитарной ситуации в стране.
- Президент Украины обратился к партнерам по укреплению оборонной системы и активизации дипломатических усилий для прекращения убийств и гуманитарной помощи.
Россия продолжает убивать людей и избегать ответственности за это —Зеленский
Зеленский отметил, что 44 дня назад Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов по предложению Соединенных Штатов. Однако все это время Россия продолжает убивать украинцев и избегать жесткого давления и ответственности за это.
Зеленский заслушал доклад военного командования и поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины об укреплении ПВО.
Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.
Также Зеленский поблагодарил "всех в мире, кто поддерживает Украину и наших людей".
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