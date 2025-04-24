Киевские подростки ждут чуда возле руин дома — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Киевские подростки ждут чуда возле руин дома — фото

Киев
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

24 апреля Россия жестоко обстреляла дронами и ракетами Киев. В городе до сих пор продолжается разбор завалов. Подростки в Святошинском районе ждут окончания поисково-спасательной операции, потому что в этом доме живет их товарищ.

Главные тезисы

  • Киевские подростки дружат с детства и ждут спасения друга, пострадавшего в результате российского обстрела.
  • Десятки школьников собрались возле разрушенного дома, где пропал их товарищ. Они верят в чудо и не покидают места происшествия.

"Там наш друг!" — подростки ждут у развалин уничтоженного РФ дома

Известно, что эти дети дружат с самого детства.

Ребята прибежали на место обстрела еще в 5 утра. Они сказали, что не уйдут, пока их друга не найдут, рассказала мама одного из подростков.

Все они жили рядом и в разные годы учились в расположенной рядом 96-й школе. Здание учебного заведения тоже пострадало. Решается вопрос, как переводить детей в другие школы.

Подростки возле разрушенного РФ дома

О парне, которого так ждут друзья, известно, что он жил в квартире с родителями и сестрой. Его 14-летняя сестра сейчас находится в больнице.

Киевлянка Дарья Коломиец написала сообщение в соцсети о верных друзьях, верящих в чудо.

Десятки школьников под домом в Святошино. Их друг — подросток, с ночи не выходит на связь. Здесь его девушка… Они ждут. Иногда плачут, порой срываются и бегут вокруг длинной красно-белой ленты, потому что слышат, что из-под завалов достали человека. Первый раз — погибший. Полиция просит фото — не он, слава Богу (хотя какое слава Богу). Второй раз получили в живых — тоже не он. Дети сидят здесь до сих пор.

Трое подростков не сводят глаз со спасателей, разбирающих завалы. Там под развалинами их друг, которому 17 лет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие, более 70 раненых
Игорь Клименко
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"РФ продолжает убивать украинцев". Зеленский обратился к миру после массированного российского обстрела
Владимир Зеленский
Житомир
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали циничные российские фейки насчет удара по Киеву
ЦПД
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?