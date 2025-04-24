Киевские подростки ждут чуда возле руин дома — фото

24 апреля Россия жестоко обстреляла дронами и ракетами Киев. В городе до сих пор продолжается разбор завалов. Подростки в Святошинском районе ждут окончания поисково-спасательной операции, потому что в этом доме живет их товарищ.

"Там наш друг!" — подростки ждут у развалин уничтоженного РФ дома

Известно, что эти дети дружат с самого детства.

Ребята прибежали на место обстрела еще в 5 утра. Они сказали, что не уйдут, пока их друга не найдут, рассказала мама одного из подростков.

Все они жили рядом и в разные годы учились в расположенной рядом 96-й школе. Здание учебного заведения тоже пострадало. Решается вопрос, как переводить детей в другие школы.

Подростки возле разрушенного РФ дома

О парне, которого так ждут друзья, известно, что он жил в квартире с родителями и сестрой. Его 14-летняя сестра сейчас находится в больнице. Поделиться

Киевлянка Дарья Коломиец написала сообщение в соцсети о верных друзьях, верящих в чудо.

Десятки школьников под домом в Святошино. Их друг — подросток, с ночи не выходит на связь. Здесь его девушка… Они ждут. Иногда плачут, порой срываются и бегут вокруг длинной красно-белой ленты, потому что слышат, что из-под завалов достали человека. Первый раз — погибший. Полиция просит фото — не он, слава Богу (хотя какое слава Богу). Второй раз получили в живых — тоже не он. Дети сидят здесь до сих пор.

Трое подростков не сводят глаз со спасателей, разбирающих завалы. Там под развалинами их друг, которому 17 лет.