У ЦПД развенчали циничные российские фейки насчет удара по Киеву

Российская пропаганда активно распространяет фейки, цель которых оправдать массированные ночные террористические удары РФ по гражданским в Киеве и других городах Украины.
Главные тезисы
- ЦПД противостоит распространению фейков российской пропаганды о ракетных ударах по Киеву и другим городам Украины.
- Российская пропаганда стремится оправдать террористические удары РФ по гражданским людям путем лжи и манипуляций.
- Пропагандистские ресурсы РФ широко используют фейки о действиях украинской ПВО и выдумках о заборе органов спасателями для отвода ответственности за убийства гражданских в Украине.
Россия распространяет фейки о собственном ракетно-дроновом ударе по Киеву
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Кроме этого, распространяются выдумки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.
Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине.
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