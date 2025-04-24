У ЦПД развенчали циничные российские фейки насчет удара по Киеву
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали циничные российские фейки насчет удара по Киеву

ЦПД
Киев
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Российская пропаганда активно распространяет фейки, цель которых оправдать массированные ночные террористические удары РФ по гражданским в Киеве и других городах Украины.

Главные тезисы

  • ЦПД противостоит распространению фейков российской пропаганды о ракетных ударах по Киеву и другим городам Украины.
  • Российская пропаганда стремится оправдать террористические удары РФ по гражданским людям путем лжи и манипуляций.
  • Пропагандистские ресурсы РФ широко используют фейки о действиях украинской ПВО и выдумках о заборе органов спасателями для отвода ответственности за убийства гражданских в Украине.

Россия распространяет фейки о собственном ракетно-дроновом ударе по Киеву

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандистские ресурсы РФ традиционно утверждают, что удары по гражданским — якобы следствие действий украинских ПВО, потому что армия России бьет "исключительно по военным целям".

Кроме этого, распространяются выдумки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.

Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине.

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