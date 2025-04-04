Российские пропагандисты цинично распространяют фейки по ракетному удару по Кривому Рогу

Оккупанты назвали баллистический удар по Кривому Рогу вечером 4 апреля, в результате которого погибли 16 человек, "высокоточной" атакой на место проведения "военного совещания".

Россия цинично придумала причину ракетного удара по Кривому Рогу

Министерство обороны России выпустило официальное заявление, в котором отчиталось об использовании ракеты в фугасном снаряжении для удара по ресторану в Кривом Роге, в котором якобы проходило совещание "с командирами соединений и западными инструкторами":

В результате удара потери противника составляли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

На самом деле русская армия ударила по детской площадке. Согласно официальным данным, пострадали 50 человек. Еще 16, среди которых шестеро детей, погибли.

Младшему пострадавшему три месяца.

Двое детей находятся в больнице, они находятся в тяжелом состоянии. Это ребята 8 и 9 лет.