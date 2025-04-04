Российские пропагандисты цинично распространяют фейки по ракетному удару по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты цинично распространяют фейки по ракетному удару по Кривому Рогу

Кривой Рог
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Источник:  online.ua

Оккупанты назвали баллистический удар по Кривому Рогу вечером 4 апреля, в результате которого погибли 16 человек, "высокоточной" атакой на место проведения "военного совещания".

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты цинично распространяют фейки о ракетном ударе по Кривому Рогу, отводя внимание от ужасающих последствий.
  • Официальные заявления Министерства обороны России раскрывают циничные манипуляции и попытки отвлечь внимание от правды.
  • Ракетный удар по Кривому Рогу фактически пришелся на детскую площадку, где погибли невинные люди, включая детей.

Россия цинично придумала причину ракетного удара по Кривому Рогу

Министерство обороны России выпустило официальное заявление, в котором отчиталось об использовании ракеты в фугасном снаряжении для удара по ресторану в Кривом Роге, в котором якобы проходило совещание "с командирами соединений и западными инструкторами":

В результате удара потери противника составляли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

На самом деле русская армия ударила по детской площадке. Согласно официальным данным, пострадали 50 человек. Еще 16, среди которых шестеро детей, погибли.

Младшему пострадавшему три месяца.

Двое детей находятся в больнице, они находятся в тяжелом состоянии. Это ребята 8 и 9 лет.

Россия совершила атаку в день траура, который объявили по погибшим в результате вчерашней российской атаки по Кривому Рогу. Тогда оккупанты убили четырех мирных людей.

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