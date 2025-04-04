Російські пропагандисти цинічно поширюють фейки щодо ракетного удару по Кривому Рогу

Окупанти назвали балістичний удар по Кривому Рогу ввечері 4 квітня, внаслідок якого загинули 16 людей, "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".

Росія цинічно вигадала причину ракетного удару по Кривому Рогу

Міністерство оборони Росії випустило офіційну заяву, в якій відзвітувало про використання ракети у фугасному спорядженні для удару по ресторану у Кривому Розі, в якому нібито проходила нарада "з командирами з'єднань і західними інструкторами":

Унаслідок удару втрати противника становили до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.

Насправді російська армія вдарила по дитячому майданчику. Згідно з офіційними даними, постраждали 50 людей. Ще 16, серед яких шестеро діток, загинули.

Наймолодшому постраждалому три місяці.

Двоє дітей перебувають у лікарні, вони у важкому стані. Це хлопці 8 та 9 років.