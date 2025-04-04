Російські пропагандисти цинічно поширюють фейки щодо ракетного удару по Кривому Рогу

Окупанти назвали балістичний удар по Кривому Рогу ввечері 4 квітня, внаслідок якого загинули 16 людей, "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".
Головні тези:
- Російські пропагандисти намагаються вигадати причину ракетного удару по Кривому Рогу, відводячи увагу від жахливих наслідків.
- Офіційні заяви Міністерства оборони Росії розкривають цинічні маніпуляції та спроби відвернути увагу від справжньої трагедії.
- Реальний об'єкт ракетного удару — дитячий майданчик, наслідки якого були катастрофічними для невинних людей.
Росія цинічно вигадала причину ракетного удару по Кривому Рогу
Міністерство оборони Росії випустило офіційну заяву, в якій відзвітувало про використання ракети у фугасному спорядженні для удару по ресторану у Кривому Розі, в якому нібито проходила нарада "з командирами з'єднань і західними інструкторами":
Унаслідок удару втрати противника становили до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.
Насправді російська армія вдарила по дитячому майданчику. Згідно з офіційними даними, постраждали 50 людей. Ще 16, серед яких шестеро діток, загинули.
Наймолодшому постраждалому три місяці.
Двоє дітей перебувають у лікарні, вони у важкому стані. Це хлопці 8 та 9 років.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-