Російські пропагандисти цинічно поширюють фейки щодо ракетного удару по Кривому Рогу
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські пропагандисти цинічно поширюють фейки щодо ракетного удару по Кривому Рогу

Кривий Ріг
Джерело:  online.ua

Окупанти назвали балістичний удар по Кривому Рогу ввечері 4 квітня, внаслідок якого загинули 16 людей, "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".

Головні тези:

  • Російські пропагандисти намагаються вигадати причину ракетного удару по Кривому Рогу, відводячи увагу від жахливих наслідків.
  • Офіційні заяви Міністерства оборони Росії розкривають цинічні маніпуляції та спроби відвернути увагу від справжньої трагедії.
  • Реальний об'єкт ракетного удару — дитячий майданчик, наслідки якого були катастрофічними для невинних людей.

Росія цинічно вигадала причину ракетного удару по Кривому Рогу

Міністерство оборони Росії випустило офіційну заяву, в якій відзвітувало про використання ракети у фугасному спорядженні для удару по ресторану у Кривому Розі, в якому нібито проходила нарада "з командирами з'єднань і західними інструкторами":

Унаслідок удару втрати противника становили до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.

Насправді російська армія вдарила по дитячому майданчику. Згідно з офіційними даними, постраждали 50 людей. Ще 16, серед яких шестеро діток, загинули.

Наймолодшому постраждалому три місяці.

Двоє дітей перебувають у лікарні, вони у важкому стані. Це хлопці 8 та 9 років.

Росія здійснила атаку в день жалоби, який оголосили за загиблими внаслідок учорашньої російської атаки по Кривому Рогу. Тоді окупанти вбили чотирьох мирних людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою — постраждали цивільні
Що відомо про атаку Росії на Кривий Ріг
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала балістикою Кривий Ріг — 12 загиблих і понад 50 поранених
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
удар
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Кривому Розі загинуло 6 дітей внаслідок ракетного удару РФ
Володимир Зеленський
Кривий Ріг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?