У ЦПД розвінчали цинічні російські фейки щодо удару по Києву

Російська пропаганда активно поширює фейки, мета яких — виправдати масовані нічні терористичні удари РФ по цивільних у Києві та інших містах України
Головні тези:
- Російська пропаганда активно поширює фейки про ракетно-дроновий удар по Києву, виправдовуючи масовані терористичні удари РФ по цивільних в Україні.
- Центр протидії дезінформації розкриває цинічні маніпуляції російської пропаганди, яка намагається звинуватити українську сторону.
- Російські пропагандистські ресурси стверджують, що удари по цивільних - результат дій української ППО, і поширюють вигадки про забір органів рятувальниками.
Росія поширює фейки про власний ракетно-дроновий удар по Києву
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Окрім цього, поширюються вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.
Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти із себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні.
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