У ЦПД розвінчали цинічні російські фейки щодо удару по Києву
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали цинічні російські фейки щодо удару по Києву

Центр протидії дезінформації
Київ

Російська пропаганда активно поширює фейки, мета яких — виправдати масовані нічні терористичні удари РФ по цивільних у Києві та інших містах України

Головні тези:

  • Російська пропаганда активно поширює фейки про ракетно-дроновий удар по Києву, виправдовуючи масовані терористичні удари РФ по цивільних в Україні.
  • Центр протидії дезінформації розкриває цинічні маніпуляції російської пропаганди, яка намагається звинуватити українську сторону.
  • Російські пропагандистські ресурси стверджують, що удари по цивільних - результат дій української ППО, і поширюють вигадки про забір органів рятувальниками.

Росія поширює фейки про власний ракетно-дроновий удар по Києву

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси РФ традиційно стверджують, що удари по цивільних — це нібито наслідок дій української ППО, бо армія Росії б’є "виключно по військових цілях".

Окрім цього, поширюються вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.

Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти із себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні.

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