Россия инсценировала провокацию в Донецке для обвинения Украины в срыве перемирия

Россия обвинила Украину в нарушении пасхального перемирия после инсценированной провокации в Донецке. ЦПИ сообщает, что целью этого вброса было создание образа Украины как нарушителя мира.
Главные тезисы
- Инсценированная провокация в Донецке: Россия обвиняет Украину в нарушении пасхального перемирия.
- Российские войска не соблюдают свои обещания о перемирии, продолжая обстрелы и штурмы на фронте.
- Украина готова реагировать на действия России в соответствии с международными нормами.
У ЦПД развенчали провокации России в Донецке
После объявления Россией "пасхального перемирия" ситуация на фронте не улучшилась, а наоборот — продолжились обстрелы и штурмы.
Российские войска не соблюдают свои собственные обещания, и даже инсценировали провокацию в Донецке, чтобы возложить ответственность за нарушение объявленного "перемирия" на Украину.
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, всего за первые шесть часов после начала "пасхального перемирия" Россия совершила 387 обстрелов и 19 штурмовых действий.
Кроме того, зафиксировано 290 случаев применения беспилотников для атак. Только за последние дни на разных отрезках фронта произошло еще 59 обстрелов и 5 штурмовых атак российских подразделений.
В ЦПИ отмечают, что целью этих манипуляций является создание образа миротворца для Путина и попытка обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, ведь именно РФ продолжает агрессивные действия, несмотря на объявление о перемирии.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-