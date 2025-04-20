Россия инсценировала провокацию в Донецке для обвинения Украины в срыве перемирия

Россия обвинила Украину в нарушении пасхального перемирия после инсценированной провокации в Донецке. ЦПИ сообщает, что целью этого вброса было создание образа Украины как нарушителя мира.

У ЦПД развенчали провокации России в Донецке

После объявления Россией "пасхального перемирия" ситуация на фронте не улучшилась, а наоборот — продолжились обстрелы и штурмы.

Российские войска не соблюдают свои собственные обещания, и даже инсценировали провокацию в Донецке, чтобы возложить ответственность за нарушение объявленного "перемирия" на Украину.

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, всего за первые шесть часов после начала "пасхального перемирия" Россия совершила 387 обстрелов и 19 штурмовых действий.

Кроме того, зафиксировано 290 случаев применения беспилотников для атак. Только за последние дни на разных отрезках фронта произошло еще 59 обстрелов и 5 штурмовых атак российских подразделений.

В ЦПИ отмечают, что целью этих манипуляций является создание образа миротворца для Путина и попытка обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, ведь именно РФ продолжает агрессивные действия, несмотря на объявление о перемирии.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно зеркально в ответ на нарушения со стороны России и не будет соглашаться на провокации. Поделиться

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.