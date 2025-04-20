Росія інсценувала провокацію у Донецьку для звинувачення України у зриві перемир'я

Росія звинуватила Україну у порушенні "великоднього перемир’я" після інсценованої провокації в Донецьку. ЦПД повідомляє, що метою цього вкиду було створення образу України як порушника миру.

У ЦПД розвінчали провокації Росії у Донецьку

Після оголошення Росією "великоднього перемир’я", ситуація на фронті не покращилась, а навпаки — продовжилися обстріли та штурми.

Російські війська не дотримуються своїх власних обіцянок, і навіть інсценували провокацію в Донецьку, щоб покласти відповідальність за порушення оголошеного "перемир’я" на Україну.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, всього за перші шість годин після початку "великоднього перемир’я" Росія здійснила 387 обстрілів та 19 штурмових дій.

Крім того, зафіксовано 290 випадків застосування безпілотників для атак. Тільки за останні дні на різних відтинках фронту сталися ще 59 обстрілів та 5 штурмових атак російських підрозділів.

У ЦПД наголошують, що метою цих маніпуляцій є створення образу миротворця для Путіна та спроба звинуватити Україну в небажанні рухатися до миру, адже саме РФ продовжує агресивні дії, попри оголошення про перемир’я.

Зеленський підкреслив, що Україна діятиме виключно дзеркально у відповідь на порушення з боку Росії, і не буде погоджуватися на провокації. Поширити

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діє з 18:00 19 квітня дня до 00:00 21 квітня.