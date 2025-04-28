Путін неочікувано оголосив "перемир'я" у війні РФ проти України — коли саме
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Путін неочікувано оголосив "перемир'я" у війні РФ проти України — коли саме

Путін
Джерело:  online.ua

28 квітня нелегітимний президент Росії Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".

Головні тези:

  • Так зване "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня.
  • Росія погрожує Україні "відповідати" у разі порушення "перемир'я".

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Як зазначають у Кремлі, так зване "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".

Росія закликає українську сторону "наслідувати приклад" та погрожує "відповідати" у разі порушення "перемир'я".

У тому ж числі Кремль стверджує про свою нібито готовність до мирних переговорів без попередніх умов.

Варто зазначити, що це вже не перше так зване "перемир'я" під час повномасштабної війни Росії проти України.

Протягом останніх місяців США провели низку окремих зустрічей з представниками Москви та Києва. Під час діалогу з Україною сторони домовились досягнути повного припинення вогню, втім, Кремль відкинув цей сценарій через те, що угода "не вирішить проблем" Москви.

Водночас у Росії погодились на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Так чи інакше, країна-терористка регулярно порушувала "перемир'я" й щоночі запускала проти України БпЛА. Під удар потрапляла й енергетична інфраструктура.

Зокрема 19 квітня російський диктатор Путін ініціював чергове "припинення вогню" на період Пасхи. Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Втім й цього разу російські терористи не припиняли обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.

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